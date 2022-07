Brázdil (ANO): Mariane, tys pro to zvedl ruku. A teď říkáš, musíme to předělat

reklama

Asi by bylo na chlapa slušné se bránit. Já to umím a jsme na to trénovaní. Nebudu to dělat - pane poslanče Výborný. Já se vám nebudu ničemu ani omlouvat. Jestli jsem byl emotivní, to ano, vím, o čem mluvím. Ale omlouvat se vám za nic nebudu. To, co jsem řekl, za tím si stojím.

A na pana Jurečku, ministra Jurečku, Mariana Jurečku: Vy jste, tys pro to zvedl hlas, zvedl ruku a teď říkáš, že se to má udělat jinak? Ty za rok změníš názor? Tehdy to bylo jak? Co se změnilo za ten rok? Loni byli akorát pod větším tlakem a vy jste řekli jo, my to uděláme dneska. Už nejsou pod takovým tlakem? A vy to chcete, vy vlastně, já vím, co chcete, tys mi to tady řekl, prostě nenaplnit to. Nechtějí, aby to bylo tak, že po dvaceti letech můžete až pět let. Oni říkají, že to má být míň. Oni se bojí, že to budete zneužívat! Oni se bojí toho, že vlastně to bude nějaké politikum, které vy na záchrance uděláte a že odejde záchranka. Není to tak! Vy to víte, já to vím, všichni to víte. Prosím, dejte neutrální stanovisko až budeme a nechte pro to každého, ať si hlasuje, jak chce.

Je to složité? Co tím ztratíte? Nebo tím něco získáte? Nic tím nezískáte. Oni budou naštvaní. Vlastně vy tím ani nic nezískáte, jenom budou naštvaní na vás, že jste udělali něco, pro co už jste zvedli ruku. Mariane, tys pro to zvedl ruku. Ani jsi nevystoupil tehdy, že to je blbě nebo něco. A teď říkáš, musíme to předělat! Co ti udělali oni? Pane ministře.

MUDr. Milan Brázdil ANO 2011

Oficiální web, kde můžete položit dotaz: www.anoolomouc.cz

