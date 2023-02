Brázdil (ANO): Nic není hotovo. Bude to dlouhé

reklama

Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Já bych chtěl ve své faktické reagovat na kolegu Výborného, prostřednictvím vás.

Pane kolego, vy jste sem přišel jako první. Máme před sebou dlouhou štaci. Nasekal jste tolik chyb, mluvíte o tom, že jsme v legislativní nouzi. No, nejsme. My to teprve musíme potvrdit, ještě nejsme. (Námitky z pléna, že jsme.) Dobře. Já si myslím, že nejsme. Teprve tímto to potvrdíme.

Další, co bych chtěl říct. Pak jste nasekal spoustu chyb v tom, že vás paní předsedkyně opravovala v těch paragrafech. To jsem snad řekl dobře. Nadělal jste chyby. Teď jste mluvil o tom, že určitě dostanou důchodci nějakých míň peněz. No, nedostanou. My se vy postaráme o to, aby dostali to, co dostat mají. Vy tady mluvíte, jako kdyby už bylo všechno hotovo. No nic není hotovo. Bude to dlouhé. My se budeme snažit, aby důchodci dostali to, co řádně dostat mají. A za mě, začít takhle bylo nešťastné. Pojďte to napravit a dejte to tak, jak to má být. Tak jak vás opravovala paní předsedající.

Děkuji.

MUDr. Milan Brázdil ANO 2011

Oficiální web, kde můžete položit dotaz: www.anoolomouc.cz

