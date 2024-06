Brázdil (ANO): Pěkně jste to četl. Nevím, jestli víte, co jste četl, ale krásně jste gestikuloval

Děkuji za slovo. No, asi to pana ministra moc nebude tankovat, když pošle vás, abyste to přečetl. Pěkně jste to četl. Nevím, jestli víte, co jste četl, ale krásně jste gestikuloval. Ne, vážně. Jasně, my schvalujeme vlastně v polovině roku plán na tento rok. No, to se tak děje. Ale já bych se chtěl zeptat. Vy jste pěkně popsal i to, kde se vezmou peníze nebo kde se vzaly peníze na odměny zdravotníků, kdy na konci roku ta akce zdravotníků v nemocnicích - řekli si o ty peníze a našly se. Nicméně jak to bude dál, pane ministře? Nevím, jestli se můžu vůbec ptát, protože to je na tento rok, ale jak to bude dál, jak to bude fungovat v roce 2025? Plánuje se, že znovu ty pojišťovny najdou nějaké rezervy, anebo to bude už formou nového zákona o odměňování zdravotníků? Ale ten dotaz dávám jenom - asi mi na to nikdo neodpoví - čili za mě. Aha, pan ministr odpoví, tak to budu rád. Děkuji pěkně.

MUDr. Milan Brázdil ANO 2011

