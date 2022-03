Brož (ANO): Lidé prostě chtějí, aby stavební řízení bylo rychlé

reklama

Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, hodně už toho bylo řečeno, budu opravdu jenom stručný. Samozřejmě chápu to tak, že cílem je především oddělit a odložit vznik Nejvyššího stavebního úřadu, krajských stavebních úřadů coby orgánů státní správy.

Jenom bych k tomu dal několik takových věcí, které stojí za to, možná i za zopakování, protože loni přijatý stavební zákon vznikl kvůli tomu, že byl stav stavebního práva v Česku neudržitelný, opravdu naprosto neudržitelný. Povolovací proces je jeden z nejdelších na světě. Uvědomme si to. A nový zákon má mimo jiné sjednotit postupy, zabránit možnému ovlivňování stavebního řízení, zajistit dodržování lhůt. Lidé prostě chtějí, aby stavební řízení bylo rychlé, jednoduché a levné. A to stavební zákon umožňuje. Jedná se o právní normu, na kterou se velmi dlouho, opravdu velmi dlouho čekalo a jejíž vznik provázela široká odborná debata.

Z těchto i mnoha jiných důvodů já nový stavební zákon podporuji nejen jako poslanec, ale i jako místostarosta městské části.

A co je opravdu tedy závažné, co jsem slyšel z projevu Martina Kolovratníka? Těch 10 miliard korun, pokud nyní schválíme to, co je předloženo. 10 miliard korun - kolegové, to opravdu není zanedbatelná částka.

Vyzdvihl bych jenom takové dvě poznámky, co k tomu mám. Jedna je s dotazem. Nový stavební zákon počítal s vydáním nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu a ta měla sjednotit podzákonné právní předpisy a zajistit, aby se požadavky na výstavbu uplatnily též u kulturních památek, staveb v památkových rezervacích nebo památkových zónách. Navrhovaný sněmovní tisk neobsahuje informace o tom, zda bude tato vyhláška vydána i u této novely, případně v jaké podobě. Prosím tedy případně pana předkladatele, jestli by mi tuto otázku objasnil. Jedná se mi v tom širším kontextu především o ochranu památek, kde máme opravdu velké dluhy vůči historii a hodně věcí co napravovat.

A potom snad úplně závěrem bych to, co tady taky padlo v různých rozměrech, a to je téma právní nejistoty. Stav, kdy bude nový stavební zákon účinný, ale většina procesů bude probíhat podle dosavadních právních předpisů, způsobí zmatek a právní nejistotu. Je otázkou, zda je stav, kdy bude zákonem stanovena povinnost postupovat podle zákona, který je již neúčinný, zatímco zákon, který jej nahrazuje, (ne)bude plně účinný, zda je v souladu s ústavním pořádkem.

Děkuji vám za pozornost.

