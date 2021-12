Brýdl (Generace 89): Město nabízí stavební parcely na Lánech

reklama

O prodej pozemků o rozloze 472 až 1033 metrů čtverečních mohou zájemci žádat do 28. ledna 2022. Finální cena za metr čtvereční s daní byla radou města stanovena na výši 3372 korun s daní. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 1% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 7767 lidí

A byla to právě výše finální částky pro občany, kterou radní při schvalování dlouho řešili. Výsledná cena vychází pouze z nákladů, které město vynaloží do zainvestování lokality. Přesto bude její výše pro řadu zájemců nedostupná. „Mám velkou radost z toho, že se nám podařilo konečně vše administrativně a technicky vyřešit, aby mohl být zahájen prodej parcel. Co mě netěší, je koncová částka pro kupující. Dlouho jsme to řešili a nakonec jsme lokalitu z pohledu města nebývale zafinancovali. Město do rozvoje sítí, komunikací a terénních úprav vloží 10 milionů korun, které nebudeme chtít zpět, stejně tak nezpoplatníme pozemky samotné, které jsme získali směnou s církví. Cena 3372 korun za metr s daní vychází pouze a jenom z nákladů, které město vynaložilo a vynaloží na přípravu lokality pro stavění. Dohromady to je necelých 39 milionů korun, které jsou rozpočítány na plochu. My jsme se za účelem snížení nákladů na zainvestování, a tedy snížení prodejní ceny pro občany, snažili získat dotaci 10 milionů na vybudování retenční nádrže, která je podmínkou výstavby v této lokalitě, ale před nedávnem jsme bohužel dostali zamítavé stanovisko. Velmi mě to mrzí, ale níže se s prodejní cenou neumíme v současné situaci dostat. Situace s bydlením je v České republice velice špatná, ale v příštích letech se v Litomyšli chystá dokončení soukromých investorských projektů na výstavbu bytových domů, první z nich u nemocnice na ulici Z. Kopala se začnou stavět již na jaře 2022,“ uvedl k prodeji nových parcel na Lánech starosta Daniel Brýdl.

Opoziční zastupitelé vítají, že město nabízí pozemky, poukazují však na to, že jejich cena je pro běžné občany vysoká. „Každý projekt k výstavbě nového bydlení vítám. Snad se brzy dočkáme i více bytů u nemocnice, otázkou však je, kdo na ně bude mít? Ve výzvě na více než 20 parcel je cena pozemku určena na 2787 korun bez daně. To znamená, že při průměrné rozloze pozemku 600 metrů bude kupní cena činit téměř dva miliony. Stavba průměrně velkého domku vyjde na čtyři a více milionů, takže celkem šest milionů za bydlení. To mladé rodiny zkrátka nemají. Má známá na mateřské dovolené před rokem měla s manželem zájem o koupi rodinného domu za pět milionů a vím, že žádná banka jim nebyla schopna poskytnout úvěr. Bydlení vyřešili nájmem v paneláku za dost hodně předražené nájemné. Takových lidí je ve městě hodně. Budou schopni našetřit někdy na svoje bydlení? Přesto věřím, že Lány se brzy rozrostou a budou tam bydlet lidé, kteří v Litomyšli budou žít, pracovat, vychovávat děti a zapojí se se zájmem do dění města,“ komentuje záměr města zastupitelka Dana Kmošková.

Pojistky proti spekulantům

Město se v podmínkách prodeje snaží zamezit spekulacím s pozemky a zajistit, aby v lokalitě skutečně došlo k výstavbě rodinných domů. Zájemci o pozemek musí do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení, město bude mít také právo zpětné koupě na každý pozemek, jehož majitel by nedodržel smluvní podmínky. Zájemci se také podpisem zaváží k tomu, že do pěti let na prodané parcele postaví rodinný dům. Ke kupní ceně bude vybírána i záloha na smluvní pokutu, kterou bude město vracet, pokud dojde k dodržení podmínek. Výše zálohy na smluvní pokutu je 350 korun za metr čtvereční. Při prodeji pozemků se také počítá s předkupním právem pro případ, že by nový majitel chtěl parcelu přeprodat.

Sjednocení vzhledu domů

Kromě majetkoprávních podmínek budou muset zájemci také respektovat ty stavební. V praxi to například znamená, že veškeré nové domy budou muset mít plochou střechu a maximální výšku 7,5 metru. V lokalitě by neměly být jednopodlažní domy, jejich výstavba ale je možná za splnění dalších podmínek. Stejně tak město kvůli sjednocení zástavby preferuje, aby pozemky před domy nebyly ohraničeny zdmi, ale živými ploty. Vzhled staveb, stejně jako v jiných lokalitách, bude schvalovat městská architektka Zdeňka Vydrová.

Na co nezapomenout?

Termín pro podání nabídek je od 19. listopadu 2021 do 28. ledna 2022. Každý zájemce je oprávněn podat pouze jednu žádost. Pokud bude podáno žádostí více, budou všechny žádosti daného zájemce vyřazeny.

Za každou domácnost, respektive budoucí domácnost, je oprávněn podat žádost pouze jeden zájemce. Žádost může podat pouze jeden z manželů, registrovaných partnerů nebo jeden z druhů (druh/družka). Pokud budou podány žádosti osob přímých příbuzných, město prověří, zda tyto žádosti nebyly podány za účelem získání více pozemků. Pokud by to byla pravda, je město Litomyšl oprávněno žádosti z losování vyřadit. Každý žadatel může v žádosti označit preferované pozemky pod čísly 1-23.

Otevření obálek proběhne 2. února 2022 v 10 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu v budově Bří Šťastných 1000. Pokud bude více zájemců o pozemky, proběhne losování. Veškeré potřebné dokumenty, včetně regulačních podmínek, žádosti o prodej, vzoru smluv, map a dalších nutných podkladů najdete na webu města litomysl.cz/pozemky_na_prodej, případně vám poradí Pavel Chadima, vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ Litomyšl na tel. 461 653 370 nebo emailu pavel.chadima@litomysl.cz.

Psali jsme: Brýdl (Generace 89): Litomyšl je dalším místem, kde si dobijete elektromobil Brýdl (Generace 89): Zprovoznění kašny na náměstí bude velkou výzvou a důležitou investicí v centru města Brýdl (Generace 89): Vybrali jsme lokální projekty a peníze půjdou pouze na ně Brýdl (Generace 89): Investoři navrhli sedm projektů na výstavbu bytů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama