Budil (PRO): Je to my versus „svině“

Vážení přátelé, dozvěděli jsme se, že všichni, kteří odpovědně přemýšlíme o budoucnosti této země, všichni, kteří jsme léta zasvětili tomu, aby se Česká republika stala nejsvobodnější a nejrozvinutější zemí světa, všichni, kteří s oprávněnými obavami sledujeme válečnický avanturismus, do něhož nás zavleklo upadající americké impérium proti zájmům lidu této země, všichni, kteří jsme patrioty a svými činy jsme to mnohokrát prokázali, jsme „svině“.

Je to chvíle, kdy vládnoucí moc nedokáže nic jiného, než povolat do zbraně natolik prostoduché jedince, že se vyjadřují primitivním jazykem. Je to my versus „svině“. Pokud oligarchie hovoří vulgárním jazykem hospody, vystavuje se riziku, že ji bude jednoho dne soudit lidové shromáždění na půdě hospody.

Jestliže Marie Antoinetta svým výrokem o koláčích uspíšila revoluci, pak ji plukovník Otakar Foltýn svými výrazy učinil nevyhnutelnou. Nechť má bůh smilování s plukovníkem Otakarem Foltýnem, Petrem Fialou nebo Petrem Pavlem. Protože lid jej mít nebude.