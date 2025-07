Sterzik (Stačilo!): Chátrající dům

Tak se nám prezident Pavel podřekl, že odložit emisní povolenky pro domácnosti se asi nepodaří a jejich zrušení vůbec není na stole. Stejné to bude i s migračním paktem, stejné to bude s uzavíráním uhelných elektráren, podobně bude pokračovat deindustrializace, příchod ukrajinských veteránů po válce a samozřejmě bude dál probíhat zbrojení, kdy si za mnohem víc peněz koupíme mnohem méně těch zbraní, které už nikdo na válčení nepotřebuje, ale je třeba vyprázdnit (americké) sklady.

Nic se nezměnilo, úkolem vlády a mééédií není věci napravit, ale uklidnit obyvatelstvo do té míry, aby se nebouřilo. Vládnou nám hoši, kteří sice potřebují být zvoleni, ale pracují pro někoho úplně jiného, než jsme my. Hlasy jim totiž vyrobí PR týmy a spojená práce neziskovek s novináři. To stojí spousty peněz a je třeba pracovat pro ty, kteří tyto peníze mají, nikoliv pro ty, kteří jsou dle ústavy zdrojem veškeré moci.

Hele, proč já vlastně ještě dělám politiku? Vlastně bych si měl někde na druhém konci světa vybírat dům, abych měl jednou kam utéct. Nebo bych měl alespoň dávat neprůstřelná skla do oken, nebo mít alespoň připravené OSB desky na zakrytí okenních otvorů. Já místo toho dal všechny úspory do snahy o návrat věcí našich do našich rukou… a ještě jsem si užil posměšky, jak to dělám blbě… ano, nedělám to tak, jak bych to dělal, kdybych na to měl podobné zdroje jako mají Modroptáci.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 16148 lidí

Hezky se snažíš, Vidláku, ale víš, je to málo. Podívej, kolik věcí ti můžeme vyčíst. Tvé odhodlání je hezké, ale chybí ti zázemí, které mají ostatní. Ano, jediné, co mám, je autencitita. Dělám to z přesvědčení a ze sebe. Dělám to s možnostmi, které mám k dispozici a s lidmi, kteří jsou na tom stejně.

Když vám začne chátrat dům, zjistíte to takřka ihned. Tu kape kohoutek, tu oprýskává zeď, tamhle ve sklepě začíná bujet plíseň. Ale ještě dlouhá léta se v něm bude dát komfortně žít a po celou dobu může být hezčí než domy okolo. Stěžujete si, že náš společný český dům chátrá, nechápe vláda… vždyť je pořád hezčí než tři čtvrtiny domů na planetě. Ano, to je pravda, ale on reálně chátrá. Není krásnější či lepší. Je možná o něco barevnější a udělalo se nové obložení. Ale elektrické rozvody jsou ty původní, předrevoluční. Trubky jsou také předrevoluční a stejně tak i krov a střecha. Jen plíseň na stěnách jsme zakryli pěknou tapetou z Německa a v původní garáži stojí Mercedes.

Teď nově se začala přidávat fotovoltaika a větrník na zahradu.

Trvá dlouho, než do domu opravdu hodně poteče. Navíc je dlouho možné střechu levně záplatovat. Pak je možné opouštět pokoje, kde topení už prasklo. Horní patro už je neobyvatelné, jsou tam lavory na vodu, ale dole je to ještě pořád dobré. Dům je z poloviny zničený, ale ještě se v něm bydlí dobře. Pak jednoho dne rupne první trám v krovu a je konec. Prakticky ze dne na den…. a tak začínají hospodářské krize. Vyvalil se ten trám, na kterém to celé stálo. Ostatní už pak spadly samy a spadly i ty, které byly zdravé.

My tady mezitím běháme, mluvíme o tom, že to chátrá, ukazujeme nahnilé trámy, mluvíme o vyhrnutých rukávech, mluvíme o tom, že musíme začít u té elektriky a trubek, protože jinak se to neopraví a ve stejnou dobu dělá vláda propagandu, že naše shnilá střecha je méně shnilá, než střecha v Bulharsku… A zrovna tam se už čile opravuje… v Maďarsku a na Slovensku taky.

A co k tomu říká Petr Fiala? Posmívá se jim, že to ještě mají víc rozbité než my…

Za tři měsíce buď s opravou začneme a už tak to bude drahé a pracné. A nebo to necháme chátrat další čtyři roky a bude to pak ještě dražší a ještě pracnější. A celou dobu se budeme modlit, aby se ta střecha ještě nezhroutila, protože strašně špatně se něco napravuje, když se musíte přestěhovat do stanu.

Tož si držme palce. Čím dřív začneme opravovat, tím menší náklady to budou.

Daniel Sterzik alias Vidlák

předseda hnutí STAČILO! a lídr v Jihomoravském kraji