Bžoch (ANO): Vy zatahujete děti do politiky. Vždy jste právě mluvil o dítěti Andreje Babiše!

reklama

Děkuji za slovo. Budu jenom stručný. Já myslel, že tahle schůze byla svolána na ten hysterický e-mail, že se zatahují děti do politiky. Ono to v tom e-mailu ani nebylo, ani pan bývalý premiér a teď předseda hnutí Andrej Babiš děti nezatahal do politiky, ale vy jste to teď přesně udělal, pane ministře! Vy jste to přesně udělal! Vy jste zatáhl ty děti do politiky, když zase mluvíte synu Andreji Babišovi! Vy to děláte neustále! Vy se styďte! (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

Mgr. Jaroslav Bžoch ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ruské bakterie? Šídlo se pustil do ANO kvůli Ukrajině, moc se to nepovedlo Zaorálek se neudržel ve studiu. Všichni zůstali jako opaření. Pikantní útok na Koláře juniora Zradilo Navalného zdraví? Ne, zabil ho Putin. Vlivní v ČR mají jasno. Zlé srovnání s Babišem Bžoch (ANO): S touhle vládou máte jednu jistotu, že žádnou jistotu nemáte

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama