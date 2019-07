ČSSD: Aktuální návrh rozpočtu je nerealistický. Strana žádá intenzivní vyjednávání

ČSSD se obává, že rozpočet v této podobě ohrozí financování sociálních služeb, bezpečnost našich občanů, digitalizaci státní správy, péči o krajinu včetně boje se suchem a další klíčové funkce státu.

„Jsme připraveni intenzívně jednat. Věřím, že nám jde o společný cíl, chceme splnit občanům sliby, které naše koaliční vláda dala. To ale aktuálně navržený rozpočet neumožňuje,” řekl předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček na tiskové konferenci. ČSSD souhlasí, že zdroje jsou omezené, ale proto od začátku navrhuje diskuzi o příjmech státního rozpočtu - zavedení bankovní daně (přineslo by až 14 miliard) zrušení některých daňových výjimek, například zastropovat odpisy na luxusní auta. V tuto chvíli je ale celá věc v rukou Hnutí ANO, které spravuje Ministerstvo financí, jež má primárně zajistit prostředky na priority a sliby koaliční vlády.

Obrovský problém má Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nebude mít dostatek peněz na sociální služby. Pokud nedostane potřebné finanční prostředky, tak hrozí, že nebude možné financovat například sociálně právní ochranu dětí v obcích, vyplácet státní příspěvek zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo příspěvky pěstounům. „Rozpočet musí být promyšlený, abychom nemuseli hasit požár. Budu považovat nad rámec současného návrhu dalších 11 miliard korun. I přesto, že se snažím šetřit, tak ušetřit až jednu třetinu na provozu bude velmi složité. Ty věci, na které by nebyly peníze, jsou obce a kraje. Já si myslím, že to je nefér. Budeme potřebovat peníze na sociální služby, bude nám chybět půl miliarda na evropské projekty, chybět budou peníze na dotační tituly nebo na veřejně prospěšné práce a IT projekty, ” uvedla ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová.

Bezpečnost České republiky, peníze pro policisty nebo hasiče, pokračující modernizace, to vše by mohlo být ohroženo, pokud by se nezvýšil rozpočet Ministerstva vnitra. „Jako ministr vnitra věřím, že je pro naši vládu bezpečnost priorita. Není možné, aby příští rok nebyly peníze na přesčasy a odměny pro policisty. Není možné, aby naši hasiči přebývali v rozpadajících se hasičských stanicích a používali zastaralou techniku. Ministerstvo vnitra dlouhodobě trpí nedostatkem rozpočtových zdrojů především v oblasti provozních a investičních výdajů. Je pro mne zcela nepřijatelná situace, když v čase prosperity má Hasičský záchranný sbor rozpočet nižší než v roce 2010 před vládními škrty! Policie nemá v rozpočtu dostatečné finance na nákup služebních aut, vždyť to je ostuda této vlády,” řekl Hamáček.

Dalším resortem, který se bude potýkat s problémy, bude Ministerstvo zahraničních věcí. Pro zajištění potřeb MZV je potřebná částka přes 9,3 miliardy korun. Návrh státního rozpočtu však počítá s částkou o necelou 1,5 miliardu korun nižší. Tyto chybějící peníze mohou ohrozit nejen bezpečnost země, ale také úkoly, které MZV od premiéra a vlády dostalo. Například zřízení zastupitelského úřadu v Singapuru, které sám premiér několikrát propagoval. „Chceme-li být respektovanými zahraničními partnery, musí naše zahraniční politika vycházet ze schválených zdrojů a personální jistoty. Zároveň případné nižší finanční zdroje nesmí způsobit omezování služeb českým občanům,“ řekl Tomáš Petříček

I přesto, že včerejší den byl pro ministra Miroslava Tomana a jeho ministerstvo zemědělství úspěšný, dnes tak pozitivní rozhodně není. V návrhu rozpočtu totiž i jeho resortu chybí finance. Ministr Toman ale situaci nevzdává a hodlá vyjednávat. „Potřebujeme peníze například pro zajištění lesních porostů a obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Dále je nutné navýšit obálku pro vodní hospodářství na prevenci proti suchu a zadržení vody v krajině, což je v aktuálním období vysokých teplot a sucha priorita číslo jedna. Odmítám plošné snižování počtu zaměstnanců v resortu, protože musíme plnit významné celospolečenské úkoly. Odpovídáme mimo jiné za nezávadnost surovin a potravin pro obyvatele nebo dozor v oblasti veterinární péče.“ popsal ministr Miroslav Toman problémy, které by mohly přijít.

Ministerstvo kultury má v rozpočtu také méně peněz. Ministerstvo financí snížilo výdajové rámce přibližně o 400 mil. Kč, přičemž požadovaný objem na počátku vyjednávání o rozpočtu činil dokonce 2,2 mld. Kč. „Z pohledu Ministerstva kultury se jedná o neodůvodněné plošné škrty, které v konečném důsledku povedou k vyšším nárokům na státní rozpočet a do jisté míry i k omezení dostupnosti i kvality veřejné kulturní služby. Nám se ale podařilo uspořádat rozpočet tak, že snížení výdajových rámců se nepromítne ve snížení příspěvku na provoz příspěvkových organizací. Ministerstvo financí dále nařídilo snížení vybraných výdajových ukazatelů, a to krácení dotačních titulů spojených s aktivitami spadající do samostatné působnosti územně samosprávných celků o 231 mil. Kč, nebo krácení objemu platů příspěvkových organizací o 5% a ministerstva o 10%,” řekl ministr kultury Antonín Staněk.

