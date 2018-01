ČSSD Bruntálsko: Situace ve straně se poslední dobou jen zhoršuje

Vážené dámy, vážení pánové,

po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se situace v ČSSD nikoliv zlepšuje, ale poslední dobou jen a jen zhoršuje. Preference už nejsou ani sedmiprocentní, jak tomu bylo na podzim 2017. Chceme skutečně spadnout až na nulu!? Začněme tedy popořadě.

Největší problém už vznikl před čtyřmi lety od tzv. „lánského puče“. Už v té době, kdo podkopával nohy těm, kteří budovali cestu do Strakovy akademie, měli ze strany odejít. Čtyřletá vláda Bohuslava Sobotky byla úspěšná. Přinesla toho mnoho pro naše občany, což se už nikdy nemusí opakovat. Neříkáme, že se neudělaly chyby, ty najdeme všude. Ale nejenom ve vládě, ale při podzimních volbách jsme odvedli velký kus práce! Je třeba poděkovat všem ministrům ČSSD, našemu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a volebnímu lídrovi Lubomíru Zaorálkovi.

Výsledkem ČSSD ve volbách jsme byli všichni zaskočeni. Nepřekročili jsme ani osmiprocentní hranici, což nám přineslo pouhých patnáct mandátů ve sněmovně. Kde najdeme příčiny? Tam, kde je mnozí nehledáme. Vzpomeňme si, co dělali během čtyř let aktuální lídři nové platformy tzv. „páté kolony“? Místo toho, aby vedli vnitrostranickou diskuzi, ventilovali veškerou svou kritiku na veřejnosti, aby tím škodili nejenom ČSSD, ale i nám všem členům sociální demokracie. Hlavně tito lidé by se měli zamyslet nad tím, co za celou tu dobu udělali dobrého pro ČSSD? Jen převážně kritizovali a podporovali současného prezidenta, který už dávno není sociálním demokratem (má svou stranu) a hlavně se snaží svými kroky a komediálními tyátry s hůlkou v přímém přenosu likvidovat celou naši stranu.

Vůbec se nám nelíbí, že tato žíravina je prolezlá až do našich regionů. Můžeme uvést ku příkladu sociální demokracii na Bruntálsku. „Pátá kolona“, která jen mnoho let kritizovala a pro výsledek voleb toho moc neudělala, prohlásila, že vedení okresu nese odpovědnost za katastrofální výsledek posledních říjnových voleb. Došli k názoru, že je potřeba všechny tyto zástupce místních organizací v OVV ČSSD Bruntál odvolat. Recept na změnu nemají, protože ve své euforii a neznalosti stanov (měl by znát každý pravý sociální demokrat), svým odvoláváním celého OVV ČSSD Bruntál nemohli na okresní konferenci navolit žádné delegáty na krajskou konferenci a také náš celostátní sjezd, kde mohli také delegáti z okresu Bruntál jednat o budoucím směřování sociální demokracie. Je to k smíchu, nebo spíš k pláči! Nedivme se, že okres Bruntál je terčem posměchu a vtipkování z okolních regionů. A tito všichni lidé, propojení s „pátou kolonou“, chtějí měnit sociální demokracii k lepšímu!? Tito lidé, kteří straně škodili mnoho let!? Je třeba se tomu postavit a nepodporovat je!

Jak se říká, jsou dva druhy členství v naší straně:

člen ČSSD, kterému jde jen o funkce, koryto a moc skutečný sociální demokrat, který vyznává rovnost, volnost, bratrství, ČSSD vnímá jako svou srdeční záležitost

Pro nás pro všechny je důležité, abychom naše vnitřní záležitosti řešili společně! Žádná nová platforma tomu nepomůže. Spíše to bude stranu rozkládat a směřovat k nulovým preferencím, a to rozhodně nechceme. Musíme umět společně diskutovat, a hlavně se pro nic nezpronevěřit. Máme mezi sebou mnoho osobností, mnoho skutečných sociálních demokratů, jen musíme mít oči otevřené. Nenechejme, aby za nás mluvili jednotlivci, ještě ti, kteří stranu dlouhá léta likvidovali a veřejnosti říkali, že podporujeme současného prezidenta apod.

Přece jsme demokratická strana a dokážeme si o tom rozhodnout všichni společně. Zkusme v následujícím čase udělat tlustou čáru za minulostí, na kterou ale nezapomínejme, dejme možnost novým tvářím se realizovat a tvořit sociální demokracii 21. století a rozlučme se s těžkou koulí, která nás táhne do pekel. Myslíme tím, abychom se konečně a nadobro rozloučili s „pátou kolonou“! Změnu můžeme udělat při volbě prezidenta republiky, ale především na Sjezdu ČSSD!

Buďme sociální demokraté srdcem a dojdeme tak k úspěchům!

S úctou přátelé z

MO ČSSD Dolní Moravice

MO ČSSD Město Albrechtice

MO ČSSD Václavov u Bruntálu

MO ČSSD Úvalno

MO ČSSD Vrbno pod Pradědem

