ČSSD: Reforma financování regionálního školství v ohrožení?

Právě za atentát označila návrhy ODS bývalá ministryně školství a místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. „Vidíme zde pokus o odložení reformy financování regionálního školství o deset let. Přitom pravda je taková, že již před deseti lety bylo naopak na tuto reformu pozdě. Především je to ale znevážení práce obrovského množství učitelů, ředitelů, jejich asociací, školských odborů, měst a obcí i sdružení místních samospráv a také velmi široké politické shody, která byla při práci na této reformě dosažena,“ uvedla dnes Kateřina Valachová.

Podle ní se Václav Klaus ml. snaží obrátit vývoj, který se podařilo nastartovat v letech 2016, 2017 a 2018, kdy bylo dosaženo rekordních rozpočtů školství a alespoň částečně tak začal stát platit dluh, který vytvořil vůči českým dětem a českému školství.

Podporu měst a obcí reformě regionálního školství, která začne platit od ledna roku 2019, vyjádřil také Antonín Staněk, místopředseda školského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a primátor Olomouce za ČSSD: „Před pár desítkami hodin mi například přišlo stanovisko Svazu měst a obcí ČR. V něm je vyslovena jednoznačná podpora reformě. Minulý týden jsme s kolegyní Valachovou pořádali ve sněmovně odborný seminář o přípravě reformy a tam se jasně ukázalo, že reformu podporují všechny druhy škol, že ji všichni považují za významný krok vpřed.“ Antonín Staněk dále prohlásil, že existuje velmi široká shoda o tom, že reforma se naopak nesmí zpozdit ani o den a že její start k 1. lednu 2019 je ve školství očekáván s velkými nadějemi. „Za sociální demokracii říkám, že reforma financování přinese lepší podmínky pro děti, lepší podmínky pro učitelky a učitele, lepší podmínky pro vedení škol,“ uvedl s tím, že například v oblasti mateřských škol je situace kritická, když stát financuje zjednodušeně řečeno „jednosměnný provoz tam, kde je reálně odpracováno nejméně 1,5 směny“. „Podle mého to není nikde jinde v našem státě možné. My máme povinnost výrazně zlepšit podmínky pro děti i učitelky v mateřských školách. Taková je vize sociální demokracie a my ji nenecháme zlikvidovat neodpovědnými lidmi, kteří do školství tahají politiku a chtějí na něm získávat politické body,“ dodal Antonín Staněk.

Podle poslankyně ČSSD Aleny Gajdůškové hodlá sociální demokracie soustavně pracovat na základním cíli v oblasti mateřských škol, kterým je snižování počtu dětí ve třídě. „Chceme vytvořit prostor pro růst kvality předškolního vzdělávání od dvou do šesti let. A to je dosažitelné pouze tehdy, když se podaří snížit počet dětí ve třídách a vytvoří se pro naše učitelky podmínky pro individuální přístup k dětem,“ uvedla Alena Gajdůšková. Podle ní je prvním postupným cílem dosáhnout skutečně v nejbližší době snížení počtu dětí na dvacet. „Ale je to jen nejbližší cíl. S tím se nelze spokojit. Musíme vycházet z hlavního poslání mateřských škol – tím je a bude vzdělávání dětí,“ dodala.

Místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová také oznámila zákonnou iniciativu sociální demokracie v oblasti školství. „Příští týden předložíme kolegům odpověď na negativistický postoj ODS, která chce všechno jen rušit a konzervovat současný naprosto neuspokojivý stav. Jejími hlavními součástmi jsou za prvé zavedení příplatků pro různé specializované učitelské profese, čímž bude posíleno řešení výchovných problémů, například šikany, zlepšení podmínek pro náročnou práci třídních učitelů či zavedení finančního odměňování těch zkušených učitelů, kteří pomáhají mladším kolegům během jejich prvních let v reálné praxi, za druhé pak úprava nároku dvouletých dětí na místo v mateřských školách podle reálného stavu příprav tohoto opatření, které bude účinné od roku 2020,“ uvedla Kateřina Valachová. Podle ní jde také o reakci na reálnou situaci, kdy došlo ke zpoždění v čerpání evropských peněz určených na výstavby mateřských škol a na jejich rozšiřování. „Chápeme velmi dobře, že toto zpoždění je nutné vzít v potaz jako existující fakt. Proto chceme od roku 2020 garanci míst pro děti, které dosáhnou tří let věku do 31. prosince daného roku. Plná garance pro dvouleté by pak byla zajištěna od roku 2022 nebo možná již od roku 2021 – o tomto tématu ještě vedeme diskusi a vyhodnocujeme stávající stav příprav. Důležité ale je, že náš návrh umožní obcím zajistit garantovaná místa také zřízením dětských skupin.“

Kateřina Valachová očekává, že navržené změny získají širokou politickou podporu. „Všechny relevantní strany v této zemi před volbami slibovaly peníze pro školství a zlepšení podmínek pro učitele od mateřských škol až do nejvyšších pater našeho systému. Teď budou mít kolegové příležitost tyto sliby začít naplňovat.“

