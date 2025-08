SPP první nabízí akční nabídku cen energií až do konce roku 2027. Zákazníci ušetří

Aktuální akční produkty SPP Elektřina online srpen 2025, respektive SPP Plyn online srpen 2025, které jsou zákazníkům k dispozici od začátku měsíce srpna, jsou navíc ve srovnání s cenami dominantních dodavatelů velmi výhodné. „Podle našeho srovnání jsme aktuálně na trhu nejlevnější. Nabízíme tak odběratelům významné úspory, a navíc jistotu výhodných a stabilních cen pro příští více než dva roky,“ říká k aktuální akční nabídce obchodní ředitel SPP Luděk Purmenský.

Silová elektřina u nejčastějších tarifů D02d, tedy pro domácnosti, které elektřinu využívají pouze na svícení, nabízí SPP od srpna za cenu 2299 Kč bez DPH za MWh, pro domácnosti, které elektřinu využívají i na vytápění, je nabídka na 1 MWh jen o stokorunu dražší. Neregulovanou část ceny pro zemní plyn bude SPP dodávat do konce roku 2027 za 929 Kč za 1 MWh bez DPH. Tato nabídka jako první prolomila hranici 950 Kč za 1 MWh.

Srovnání cen SPP s akčními nabídkami vybraných dominantních dodavatelů

Dodavatel Cena Vysoký tarif (Kč/MWh) Cena Nízký tarif (Kč/MWh) Stálý plat (Kč/měsíc) Elektřina D02d, spotřeba 2 MWh SPP Elektřina online srpen 2025 2299 – 99 ČEZ Elektřina Akce 2590 – 165 E.ON Elektřina online PRO 2341 – 139 PRE PROUD FIX 2990 – 119 Elektřina D57d, spotřeba VT 1 MWh, NT 7 MWh SPP Elektřina online srpen 2025 2399 2399 129 ČEZ Elektřina Akce 2690 2690 165 E.ON Ceník Elektřina online PRO 2460 2330 139 PRE PROUD FIX 3190 3190 119 Plyn, roční spotřeba 12 MWh SPP Plyn online srpen 2025 929 – 79–129 ČEZ Plyn Akce 950 – 165 E.ON PLYN online PRO 950 – 139 Pražská plynárenská, Stabilita 2 roky 1099 – 80-120

Zdroj: web tzb-info.cz. Ceny jsou uvedeny bez DPH

„Naše společnost se v letošním roce zaměřuje ve velké míře na získávání nových zákazníků v segmentu domácností a drobných živnostníků, což se nám daří. Věřím, že naše srpnová nabídka přesvědčí velký počet dosud váhajících odběratelů, že spojení se stabilním, finančně silným, a přesto cenově velmi výhodným dodavatelem, jakým SPP je, se jim vyplatí,“ říká Pavel Jaroš, předseda představenstva a generální ředitel české SPP.

Jak ukazuje tabulka, aktuální ceny SPP jsou výhodnější než akční nabídky konkurentů, kteří navíc dosud nabízejí výhodné ceny jen do konce roku 2026. Velké potenciální úspory může SPP přinést zejména těm zákazníkům, kteří dosud mají standardní tarify či odebírají elektřinu či plyn na základě smluv na dobu neurčitou. V modelovém případě může rodina, která například využívá zemní plyn na vytápění a ohřev vody, ročně uspořit i více než deset tisíc korun. Navíc s jistotou pozitivního výhledu na dlouhou dobu dopředu.

„Aktuální akční nabídku jsme mohli představit zejména díky tomu, že se nám stabilně daří realizovat výhodné nákupy energií na trhu. Proto jsme se rozhodli nabídnout novým zákazníkům velmi výhodné podmínky až do konce roku 2027. Věříme, že naše nabídka přiměje ke změně dodavatele zejména ty zákazníky, kteří mají standardní fixní tarify, nebo smlouvy na dobu neurčitou. Tito lidé na energiích, které tvoří významnou položku rodinných rozpočtů, dosud platí peníze, které by mohli efektivně využít na cokoli jiného, třeba aktuálně vylepšit rozpočet na dovolenou“ doplňuje Pavel Jaroš.

Zákazníci si mohou nové akční tarify od SPP sjednat zatím výhradně on-line na stránkách MailScanner has detected a possible fraud attempt from "www.spp.sz" claiming to be MailScanner has detected a possible fraud attempt from "www.spp.sz" claiming to be www.spp.cz. Vzhledem k tomu, že současná akční nabídka fixace platí až do konce roku 2027, mohou si ji zákazníci zařídit také jako návazný kontrakt k produktu konkurence a přejít k SPP až po skončení jejich smluvního závazku se stávajícím dodavatelem, čímž se vyhnou možným sankcím ze strany současných dodavatelů.

O SPP

SPP je největším slovenským dodavatelem energií. V oblasti dodávky plynu přímo navazuje na více jak 165letou tradici slovenského plynárenství a od roku 2012 působí i na trhu dodávky elektrické energie. SPP garantuje spolehlivé, bezpečné a konkurenceschopné dodávky plynu a elektřiny a s nimi spojené služby ve všech regionech Slovenska i České republiky. Energie úspěšně dodává do více jak 1,5 miliónu odběrných míst. SPP se též věnuje i poskytování energetických služeb, energetických smart řešení, rozvoji alternativní dopravy a rozvoji výroby a dodávky obnovitelných energií (elektřiny a biometanu). Od roku 2020 je společnost SPP na Slovensku národním výkupcem elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinnou kombinovanou výrobou.

Prostřednictvím své dceřiné společnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívání CNG a LNG v dopravě jako ekologičtější alternativu k tradičním palivům. Aktivity v oblasti společenské zodpovědnosti a filantropie realizuje SPP prostřednictvím Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkem 100 % akcií společnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, která svoje akcionářská práva vykonává prostřednictvím Ministerstva hospodářství Slovenské republiky.

SPP působí na českém trhu už více než deset let. Mezi její dlouhodobé zákazníky patří kromě domácností a malých firem například sklárny, pivovary, teplárenské nebo stavební společnosti i velké průmyslové společnosti.

