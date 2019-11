Černochová (ODS): Česká republika má jiný okruh zemí, se kterými chce spolupracovat

Děkuji. Já bych chtěla poučit vás, pane místopředsedo, i vašeho kolegu, který tady na mě gestikuloval. Já nemusím vyřknout, že se jedná o protinávrh. To přece dává smysl z logiky věci, když reaguji na pana poslance Feriho. Ale navíc jsem slovo protinávrh i zmínila. Ale to je jedno.

Jak už tady správně řekl pan poslanec Kubíček, tento zákon je přerušený na výboru pro obranu, k doprojednání zahraničním výborem, zahraniční, rozpočtový a hospodářský výbor jej mají také přerušený, bezpečnostní výbor doporučil tento návrh zamítnout. Výbor pro evropské záležitosti zákon projednal, nepřijal žádné usnesení. Jsem nejenom předsedkyně výboru pro obranu, ale i členka výboru pro bezpečnost, takže si myslím, že zcela v souladu s tím, co si přeje bezpečnostní výbor, zde mohu procedurálně navrhnout, pane místopředsedo, abychom tento návrh zákona přerušili ve - abychom tento návrh ve třetím čtení zamítli. Nemůžeme o tom hlasovat ve druhém čtení, musíme o tom hlasovat ve třetím čtení. Takže navrhuji zamítnutí tohoto návrhu ve třetím čtení.

Mgr. Jana Černochová ODS



Zároveň bych chtěla reagovat na to, co tady bylo řečeno navrhovatelem panem místopředsedou Poslanecké sněmovny Filipem, který pro mě překvapivě tady tak hezky mluvil o té Evropské unii a o tom, jak bychom měli jako poslanci a poslankyně brát v potaz to přání Evropské unie, vycházet Íránu vstříc. Je to docela překvapení od kolegy, který tady zastupuje Komunistickou stranu Čech a Moravy, protože jsem vždycky měla za to, že oni jsou tou stranou, která příliš není proevropská, která se příliš na různé směrnice, normy, usnesení Evropského parlamentu, případně evropských institucí neodvolává. Takže mě to překvapilo, že když se to komunistům hodí, tak je jim dobrá i Evropská unie.

Každopádně jako člověk, který se věnuje dlouhé roky oblasti obrany a bezpečnosti, tak bych nedoporučovala přijetí této normy, a to v žádné podobě, protože si skutečně myslím, že... a jsem ráda, že je tady přítomen i pan ministr zahraničních věcí, protože je opakovaně v různých dokumentech, které se týkají zahraniční politiky, tak Česká republika má jiný okruh zemí, se kterými chce spolupracovat. Tyto země jsou nějak definované a myslím si, že jakékoli- (Předsedající vstupuje do řeči: Tak já se vám omlouvám, paní poslankyně. Máme 13 hodin. Já vás nechám doříct větu klidně.) že jakékoli rozhodnutí jiného typu by nám mohlo způsobovat problémy.

