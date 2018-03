Černochová (ODS): Liknavý přístup ministra zahraničí Rusku i prezidentovo mlčení jsou nepřijatelné

„Z ruské strany došlo k bezprecedentnímu obvinění České republiky z toho, že se podílela na teroristickém činu na půdě Velké Británie, našeho spojence. Proto jsme dnes navrhli, aby takové obvinění Poslanecká sněmovna jasně odsoudila. Zahraniční politika by totiž měla být věcí, kterou bude sněmovna řešit společně, bez ohledu na stranickou příslušnost. O to více, když se jedná o takto závažné obvinění. Nechtěli jsme této situace využít k útoku na vládu v demisi, naopak jsme chtěli silné usnesení Poslanecké sněmovny, které by vládu bez důvěry podpořilo v dalších krocích. Z těchto důvodu mne velice zaráží přístup ministra zahraničí v demisi, který sice tvrdil, že takový přístup je podle něj férový, ale pro návrh na zařazení bodu nehlasoval. Tímto přešlapováním na místě se stáváme v očích Velké Británie i dalších spojenců nedůvěryhodnými. Neméně zarážející je také mlčení prezidenta Miloše Zemana, který by měl hájit zájmy České republiky a jejích občanů a ne hledat „ztracené“ ředitele spřátelených firem,“ uvedla 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová.

