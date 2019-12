Černochová (ODS): Nechceme uliční výbory, kde lidé budou udávat jeden druhého

Děkuji, pane místopředsedo. Já bych tedy chtěla poprosit paní doktorku Kordovou Marvanovou, jestli by mi mohla odpovědět na tu otázku, jak se to bude prokazovat, jak se to bude vymáhat. Protože, pokud to tedy je nařízení, tak tady nepředpokládám, že to bude správní řízení, že tedy by někdo posílal nějaké upozornění, probíhalo nějaké "místní šetření" poté, co se nám podaří doručit vůbec to, že někdo ten byt musí zpřístupnit. Prostě mě zajímají ty technikálie, jak se to fakticky bude vymáhat, jak to bude probíhat. Protože já jsem ta poslední, která bych si přála, aby se tady obnovily nějaké uliční výbory, kde lidé prostě budou udávat jeden druhého. A pokud tedy na té radnici bude důvodné podezření, že někdo takto ty byty přes nařízení rady pronajímá, tak jak se bude doručovat korespondence, jaké tam budou lhůty.

Jestli jste o tom přemýšleli v této rovině. Protože to si myslím, že by nás jako zákonodárce mělo zajímat. Protože dávat tedy nějaké zmocnění v podobě nařízení radě, v tuto chvíli tedy hlavně Hlavního města Prahy, pokud se zároveň Zastupitelstvu Hlavního města Prahy nezmění statut a zákon o Hlavním městě Praze, tak vidím, že tady budeme zase bezzubí a naopak to v té společnosti vyvolá ještě další otazníky a bude i ze strany těch nájemníků, o kterých jste tady mluvili a které chcete hájit, tak činěn větší tlak na ty malé samosprávy, které s tím ale bohužel fakticky nebudou moci vůbec nic dělat nadále.

Mgr. Jana Černochová ODS



