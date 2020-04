Černochová (ODS): Prostě je to nějaké krátkodobé řešení, které já respektuji

reklama

Tak, já tady musím s částí mých kolegů z ODS nesouhlasit, protože ty věci znám z praxe. A bohužel tedy ta praxe, která momentálně probíhá třeba i na Praze 2 na naší náplavce nebo v našich parcích, je jiná. Nesouhlasím s kolegou Markem Bendou, vaším prostřednictvím, protože přece celý přestupkový zákon je postavený na principu, že od domluvy se může dávat sankce až do výše 10 tisíc korun. Taky tam není žádný taxativní výčet toho, za jaké narušení veřejného pořádku ten policejní orgán, v tuhle chvíli strážník, takže ne orgán, ale strážník obecní policie určí, že teď se ten člověk dopustil takového a makového deliktu. Takže já bych opravdu, myslím si, že se nemá smysl tady přetahovat, kdo má názor takový nebo makový. Prostě je to nějaké krátkodobé řešení, které já respektuji, za které jsem ráda, protože si myslím, že skutečně těm komunálním politikům, starostům dává nějakou možnost, jak ty věci v místě, kde je ten problém, tak jak to můžou řešit. Podpořila jsem to na výboru pro bezpečnost, budu pro to hlasovat i tady.

A i já bych chtěla z tohoto místa poděkovat policistům i strážníkům, protože skutečně i pro ně to není jednoduché období. Pro nás všechny, kteří prostě se snažíme tady společně s resortem Ministerstva vnitra zachovat nějaký standard toho, na co lidé byli zvyklí, tak není jednoduché jim vysvětlovat, že když chtějí jít běhat, tak dneska už mohou jít běhat v lesích bez roušky, ale že třeba na té náplavce cyklisti a běžci roušku mít musí. A já věřím v inteligenci Policie i strážníků Městské policie, kteří nota bene ještě jsou mnohem častěji přezkušováni než ti Policisté ČR. Protože oni musí pravidelně skládat po nějakých intervalech zkoušky odborné způsobilosti, takže oni tu legislativu znají možná někdy lépe než...

Možná tu legislativu znají i někdy lépe než bohužel leckterý policista, u jejich sboru se neaktualizují ta přezkušování. Takže já bych skutečně věřila ve zdravý rozum a v to, že ve chvíli, kdy skutečně to bude někdo, kdo bude jako Marek Benda kouřit otočený k domu tak, aby na nikoho nefuněl páru, dneska už ne cigaretový kouř, ale páru, tak aby se to tady řešilo dohodou. Ale ve chvíli, kdy to bude pět lidí, kteří popíjí a kouří vodní dýmku u nás na náplavce a ten policista nebo strážník tam přijde a říká jim to třikrát, ať se rozejdou, ať tam nesedí, že tam nemají sedět, nesmí sedět, že musí mít roušky, tak pokud už opravdu to dojde do toho extrému, že to musí řešit sankcí, tak ať tu možnost má. A má ji na místě a nepřetěžujeme hygienu, jak tady správně říkal pan ministr.

