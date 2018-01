Červenka (Svobodní): Diletant na Hrad?

Včerejší Zemanova one man show v hlavním vysílacím čase na nejsledovanější televizi u nás symbolizovala mnohé o schopnostech pretendentů prezidentského postu. Na jedné straně sebejistý a vtipem/bonmoty hýřící současný prezident a proti němu… NIKDO. Že oponentní kandidát Drahoš není zrovna protřelý politik, se vědělo dávno, novinkou však je, že ani v jeho volebním štábu se to zřejmě nehemží odborníky na PR. Jinak by jim přece muselo dojít, že nelze protikandidátovi přepustit polovinu tak extrémně důležitého času, jakým je nedělní večer, kdy skončil víkend a lidé/občané/voliči relaxují před startem nového pracovního týdne. Právě tohle je čas, kdy se jen tak lenoší a sedí u televize. Drahošova absence v debatě se Zemanem na Nově, kterou dle prvních odhadů sledovalo cca 1,5 milionu diváků, je jasná politická chyba, která se v konečném důsledku může projevit jako rozhodující. Ještě dodám, že debata na nejsledovanější Nově byla první ze tří a jestli Drahošovi loutkovodiči doufají, že vše zvrátí v poslední debatě na ČT, kde se mu bude snažit pomáhat aktivistka Witowská, tak jsou vedle, protože třetí prezidentská debata během pěti dní nebude už zdaleka tak lákavá.

Ale existuje také možnost, že kandidát Drahoš najaté odborníky neposlouchá a rozhoduje o PR své kampaně především sám. Tomu by odpovídala výzva Zemanovi po vyhlášení výsledků prvního kola, že by se s ním rád utkal z očí do očí. Takovýto očividný nesmysl mu snad nikdo neradil. Hned na začátku ostrého střetu totiž akademik Drahoš zahodil jeden z nejdůležitějších trumfů, co měl. Klidně přece mohl nechat Zemana, ať je to on, kdo dává veřejně najevo, jak moc stojí o debatu s protikandidátem a přitom mu otloukat o ústa jeho neochotu zúčastnit se debat před prvním kolem. Ale to Drahoš ne, nejprve vyzval on, aby následně začal couvat a místo očekávaného střetu v sledované aréně začal jezdit po venkově stahovat králíky a producíroval se se svými podporovateli.

Oproti tomu Zeman si je dobře vědom toho, že v zemi, kde tvrdě pracující člověk dostává dvacet tisíc hrubého měsíčně, neuspěje s kecy o slušnosti a podporou politiků za zenitem a celebrit, z nichž mnohé jsou až příliš často spojené s tím, z čeho mají lidé strach – snížení bezpečnosti země z důvodu importu problematických imigrantů či dalším ohrožením jejich životní úrovně kvůli nutnosti splácet cizí dluhy. Zeman včera večer naprosto jasně vyhrál, na což okamžitě zareagovaly i sázkové kanceláře a Drahoš už není favoritem, a to před týdnem na něj bylo 1,4 a na Zemana 2,7.

Proč by také někdo volil do funkce, ve které je politická obratnost základem, diletanta, že… A kandidát Drahoš onoho diletantismu v průběhu jednoho týdne ukázal míru vrchovatou.

