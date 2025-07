Mašek (ANO): Když jde o jejich vlastní pr*sery, tak se z toho dělá státní tajemství

A máme tu zase bitcoiny. Ano, zase ty proklaté bitcoiny, kolem kterých se točí největší politicko-kriminální kauza posledních let. A co na to stát? Klídek, pohodička.

Podle paní Decroix přece „žádná škoda nevznikla“. No to si z nás snad dělají zatím jen srandu!

Žádná škoda?

Vážně?

Ona ta škoda teprve přijde, milá paní, a nebude malá. Až praskne, jak hluboko ta díra sahá. Protože tohle nebude jen tak nějaká chyba v účetnictví. Tohle bude průšvih, který jednou budou učit ve školách jako příklad selhání státu, justice a politické odpovědnosti.

Mezitím v tichosti, ve stínu, v zákulisí, bez světel a mikrofonů, běží vyšetřování.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu a žalobci z olomouckého vrchního státního zastupitelství prý řeší trestní rovinu kauzy.

Prověřují podezření na zneužití pravomoci, legalizaci výnosů trestné činnosti a nedovolené nakládání s drogami.

Jenže co my z toho víme? Vůbec nic. Mlčí jako zařezaní. Žádná tiskovka. Žádné informace. Jen trapné mlžení a ticho po pěšině. A veřejnost? Ta se má spokojit s tím, že oni to prý nějak řeší. Tak to teda ne, přátelé!

A teď pozor – senát.

Výbor pro bezpečnost.

Předvolají si vrchního státního zástupce, dorazí i ministryně spravedlnosti.

A co se stane?

NIC. „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“ – přesně tímhle heslem se řídili.

Lidi, odborníci, veřejnost – všichni mají právo vědět, co se děje. Jenže vláda, státní zástupci, celá ta mašinérie si hrají na slepou, hluchou a hlavně němou.

Vládní taktika?

Bobřík mlčení.

Mlčeti zlato.

Když jde o jejich vlastní průsery, tak se z toho dělá státní tajemství.

Zato když jde o nějakou bizarní aféru, kterou můžou aspoň trochu virtuálně spojit s Ruskem, tak z toho BIS udělá show jako z Las Vegas. Najednou se tahají „agenti“ z klobouku, jen aby to vypadalo, že někdo něco dělá.

Ale když se jedná o čistě českou, doma upečenou, zkorumpovanou špínu?

Ticho.

Takže si to řekněme na rovinu: není kauza jako kauza.

Když se to hodí vládě, když to sedí do jejich předvolebního vyprávění, tak se šlape na plyn. Ale když to páchne od jejich vlastních nohavic, tak se to zamete, zakryje a nechá pod nohavičkou.

Hlavně ať to nevybublá dřív než po volbách.

A my se na to máme “s otevřenou hubou” jen koukat!

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



