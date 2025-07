Nadace ČEZ: Díky místním sokolům stojí v Českém Šternberku další hrad

Nachází se v jejich sportovním areálu a od soboty 19. července je veřejně přístupné nejen místním dětem ve věku od 3 do 15 let, ale i všem dětským návštěvníkům, kteří do městyse zavítají. Místní hrad téhož jména totiž ročně navštíví 100 000 lidí, dalších 30 000 se jich během sezony plaví kolem po řece Sázavě, přičemž mnozí vodáci rovněž i s dětmi zavítají na prohlídku hradu. Okolí Českého Šternberka je navíc opravdovým rájem pro chataře. Na realizaci dětského hřiště přispěla Nadace ČEZ v rámci grantu Oranžové hřiště 200 000 korunami. Dalších 100 000 korun přidal městys Český Šternberk a zbytek do celkové částky 400 693 dodali další dárci z řad místních a příznivců Sokola.

„Nové dětské hřiště bylo v Českém Šternberku zapotřebí jako sůl. To původní, vybudované v roce 2009 obcí, již nebylo v dobrém stavu a většina jeho herních prvků už byla i na hraně své životnosti. Proto jsme se rozhodli, že se postaráme o nové. Pochopitelně ve spolupráci s vedením městyse a kde jinde, než v podstatě jediném místním veřejně přístupném volnočasovém areálu. Už zde máme víceúčelové sportoviště a zemní trampolínu, tak proč ne i nové hřiště pro menší děti a s dalšími herními prvky i pro ty starší, že? Samozřejmě důležité pro nás bylo sehnat potřebné finanční prostředky na jeho realizaci. Proto jsme se obrátili i se žádostí o grant Oranžové hřiště na Nadaci ČEZ. Jsme rádi, že jsme uspěli, neboť za 200 000 korun, což je vlastně polovina ceny herních prvků jsme mohli pořídit mezi menšími dětmi oblíbenou soustavu HRAD se lezeckou stěnou, jednou klouzačkou a hasičkou sítí plus k tomu ještě dvojhoupačku se sedákem pro nejmenší děti,“ kvitovala Anna Holubová, starostka TJ Sokol Český Šternberk.

Nové Oranžové hřiště má pochopitelně i pískoviště, houpačky a kolotoč. Starší děti jistě ocení tampovou houpačku, hrazdu a lezeckou lanovou pyramidou. Jak již bylo výše řečeno, vše mohou využívat obyvatelé, chataři i návštěvníci Českého Šternberka, neboť hřiště je veřejně přístupné všem od 8 do 22 hodin. „Dohled nad jeho technickým stavem budou mít na starost členové sokola a jedenkrát ročně ho necháme zkontrolovat certifikovaným technikem. Co se týče celého areálu, velmi dobře funguje spolupráce s městysem, který se podílí finančně i personálně na provozních pracích a drobných opravách,“ dodala ještě Anna Holubová.

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u škol a zdravotních a sociálních zařízení. Žádosti o grant jsou přijímány v průběhu celého roku, přičemž maximální výše nadačního příspěvku je 2 000 000 korun. Vůbec poprvé byl grant vyhlášen v roce 2003. Dosud, myšleno do konce roku 2024, již byla v rámci celé republiky podpořena realizace 774 hřišť za 458,3 milionu korun, z toho 79 hřišť za 57 milionů korun ve Středočeském kraji. Letos už k nim pochopitelně přibývají další, jako právě nyní v Českém Šternberku, v červnu v Čakovicích u Řehenic, v květnu ve Slapech či už na konci dubna v Průhonicích.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Některé jsou otevřeny celoročně, další, jako například grant Stromy či Oranžový přechod, mají podání žádosti časově omezené. Více informací ZDE.

