Červíček (ODS): Jičínu se výrazně ulehčí díky přeložce

Pokud se podaří zajistit dotační podporu, začnou práce letos v září a po zimní přestávce budou pokračovat v příštím roce. Trasa přeložky začíná severně od stávající okružní křižovatky silnice II/286 se silnicí I/16 a od nově navržené okružní křižovatky vede převážně přes zemědělsky využívané pozemky. Z východní strany obchází město Jičín a obec Valdice. Severně nad Valdicemi se vrací ke své současné trase další okružní křižovatkou. Délka nové trasy je 3,5 kilometru a její součástí bude také most v délce 23 metrů, který překlene stávající silnici III/2861 mezi Valdicemi a Studeňany.

„Je to významná stavba, která naváže na již existující obchvat Jičína a vyvede z centra města podstatnou část dopravy. Jde nám nejen o komfort a bezpečí motoristů, ale všech účastníků silničního provozu i obyvatel sousedících s touto stavbou. Její součástí proto budou podchody a dvě protihlukové stěny vysoké tři metry. Před hlukem ochrání Robousy a Valdice,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Celá stavba je rozfázována do několika let. Práce potrvají do konce roku 2020. Náklady dosahují 205 milionů korun včetně DPH. Stavba by měla být financována prostřednictvím programu IROP.

Brig.gen.v.v., Mgr. Martin Červíček ODS



