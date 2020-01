Červíček (ODS): Ukolébavka „navýšili jsme investice“ zní opět v duchu „vrtěti psem“

CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!

Pondělí

… již zkraje týdne jsem zaznamenal publikované „růžové“ informace o našem státním rozpočtu: ZDE…

Nechci být za každou cenu kritikem, ale nejen díky tomuto článku, ale i s ohledem na ostatní aktuálně komunikovaná sdělení vlády, nabývám přesvědčení, že si nikdo nechce uvědomit, jak je důležité šetřit například na provozu státu a netvářit, že na všechno i přes zpomalující se ekonomiku máme. Ukolébavka „navýšili jsme investice“ zní opět v duchu „vrtěti psem“, do příjmové stránky jsou započítávány rezervy a zvyšování daní, už dnes víme, že peníze na důchody projíme nejpozději do 10 let. Způsob hospodaření „u mě dobrý a po nás potopa“ připadá mi (zejména od člověka, který přišel byznysu, v němž se prezentoval úspěchy) poněkud podivný a nepřestávám si klást otázku, co zatím je?!

Úterý

…Silvestr - změnu letopočtu jsem strávil převážně doma s rodinou a při prvních bruslařských pokusech našeho tříletého Toníka. Zatím to na krasobruslařskou kariéru či následnictví staršího bráchy Martina v hokeji nevypadá, ale kdo ví?!

Středa

…říká se „jak na Nový rok, tak po celý rok“…snad mi mé novoroční běhání vydrží i v průběhu celého roku. Novoroční přání jsem již vyslovil v úterním video příspěvku, ale přesto – ještě jednou DĚKUJI Vám všem, kteří se o mé názory a práci zajímáte, píšete, říkáte mi své názory a podněty a budu za ně rád i v nadcházejícím roce. Měl bych ale ještě jedno malé přání, snažme se – a to nejenom na mé FB stránce - všichni vést opravdu předmětné a konstruktivní diskuse a jsem přesvědčen, že i rozdílné názory se dají vyjádřit slušnou formou, věcnou argumentací a respektem k názorům druhých. Urážet a kritizovat bez konkrétních argumentů je možná ze závětří domácího monitoru snadné, ale bez opravdové komunikace se naše společnost nikam nepohne - maximálně se bude ještě více rozdělovat. A také bych byl rád, abychom si všichni uvědomili, že nepřijde NĚKDO, kdo za nás jednoduše vyřeší problémy a zařídí nám blahobyt, ale že se o to, abychom se měli lépe, musíme přičinit MY všichni a KAŽDÝ sám za sebe. Minimálně tím, že se budeme o věci kolem nás zajímat, s těmi, kterým dáváme svou důvěru ve správu věcí veřejných, komunikovat, kontrolovat naplňovaní jejich slibů i kompetencí, setkávat se s nimi (na sociální sítě se opravdu všechno nevejde) - seznamovat s jejich názory a říkat nahlas ty své, a v neposlední řadě, že nebudeme kritizovat a argumentovat jenom doma u televizní obrazovky či monitoru počítače, ale využijeme svého volebního práva a dáme pro další období důvěru těm, kterým máme důvod věřit. Děkuji a přeji Vám k tomu ještě jednou hodně zdraví, vzájemného porozumění a nepromarněných příležitostí.

Čtvrtek

…první pracovní setkání - respektive příležitost poděkovat hasičům KHK za jejich práci – při roční bilanci 7 tisíc zásahů, z čehož bylo 902 požárů - je opravdu děkovat za co. Budu se již opakovat, ale opravdu jsem přesvědčen, že podpora složek IZS (PČR, HZS, ZS)je odpovědností a povinností všech politiků bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Oni ji při svých zásazích také nerozlišují a jsou připraveni pomoci, kdykoliv a kdekoliv je třeba, a to mnohdy s nasazením vlastního zdraví či života. A doufám, že kromě díků jim bude stejně jako v loňském roce (10 mil. Kč) i v tom letošním v jejich práci nápomocna také finanční podpora, kterou kraj k zefektivnění práce hasičů vynakládá.

…a od IZS k dopravě - ZDE

Jen připomínám, že ministerstvo dopravy má už více jak 6 let na starosti hnutí ANO, přičemž neustále slyším o prioritách týkajících se výstavby dopravní infrastruktury (železnice, dálnice). Realita je ale opět spíše v intencích „slibem ne/zarmoutíš“ (stačí si jen vzpomenout na opakované sliby o termínech dostavby D11 a D35 v našem kraji). A pro pana ministra dopravy, který se slibů opravdu nebojí a „uvažuje“ o tom, že by chtěl stavět dálnice i večer, mám jeden tip - možná by stačilo začít stavět přes den??.

Pátek

ZDE - co dodat? 1. ledna jsme slyšeli z úst premiéra, jak báječně se máme už nyní a letos ještě "bude líp" . Jak se to konkrétně bude týkat infrastruktury v KHK se, kromě již připravených otázek k posunu termínů na úsecích D11 v našem kraji, se zájmem zeptám ministra dopravy 9.1. 2020. O tom, co jsem se dozvěděl, vás budu informovat.

Sobota, neděle

… kromě tradičních víkendových aktivit jsem si dopřál opět trochu hokeje v Hradci Králové. Už minulý týden, při zápase se Spartou jsem si říkal, že mnoho fanoušků nemá trpělivost a bojí se o play off, ale já jsem dlouhodobě přesvědčen o tom, že letos bude minimálně finále. Máme vynikajícího brankáře, skvělou obranu a útok vyřeší příchod dvou kvalitních centrů. Explzeňský Lev je výborný hráč v nejlepších letech a kdo bude tím druhým uvidíme - Vonderka?! Potom zase všichni budeme velebit Smoleňáka, Jergla, Červeného a další...;-) Ač to mnohým může přijít podivné, proč až nyní, kdy se konečně ve třech zápasech za sebou začalo týmu HC Mountfield dařit, přistoupil majitel klubu k takovým opatřením, mne tím překvapil vcelku příjemně (ZDE).

I skutečnost, že kabina přesto funguje, signalizuje, že hráči necítí potřebu se v prvé řadě proti jeho rozhodnutí ohradit, ale spíše dokázat, že předchozí špatný výkon nebyl tím, v čem by chtěli v dalším průběhu sezóny pokračovat a předvést, že skutečně umí a chtějí hrát hokej na extraligové úrovni. Rozhovor se šéfem přichází zřejmě v pravý čas.

Do 2. týdne roku 2020 Vám všem přeji, abyste ve všem, do čeho se pustíte nebyli dvojkami, ale jedničkami.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



