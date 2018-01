Češka: ANO, ANO? ANO!

ANO – bude líp, jen zapomněli uvést kdy a jak nás nalákat, ANO? – makají a proč?, ANO! – o to jim jde!

ANO – bude líp, jen zapomněli uvést, kdy a komu. Dle veřejně sdílených indicií bude lépe jen lidem napojených na dominantní potravinářskou a zemědělskou firmu, přátelům či zakládajícím členům hnutí. Řadovým zaměstnancům a sympatizantům hnutí, těm líp už bylo. I když nás tak hezky barevně lákají, abychom se k nim přidali. Je totiž dost možné, že potřebují někoho na úklid po bohabojných oslavách, nebo druhořadé kariéristy, na které budou moci shodit neúspěch, jelikož ONI to s námi myslí dobře a makají.

ANO? – je veliká otázka, pro koho vlastně makají a zda nemakají jen pro někoho. Pokud chtějí řídit stát jako firmu, není účelem vydobýt maximální zisk pro vlastníky?

ANO! – za současné situace, kdy hnutí se ziskem 30 % obsazuje 100 % veřejných funkcí, eliminuje možnou konkurenci a za podpory hradních pánů začíná ve hnutí zlatá horečka. Tímto tempem lze rychle sklouznout z demokracie do plutokracie, ale pevně věřím, že se chtějí jen historicky znemožnit a vytěžit z minima maximum, než jim na to přijdou. O to dnes přesně jde!

(převzato z Profilu)

Jiří Češka BPP

Kandidát na senátora v obvodu č. 41 v roce 2018

autor: PV