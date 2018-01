Chalupa (ANO): Kauza Čapí hnízdo je sofistikovaná spekulace

S ohledem na diskusi i na jiných platformách a vážných slovech o zloději v čele vlády - si dovolím jen malou, nicméně významnou poznámku - v souvislosti s demokraticky zvoleným premiérem a jeho kauze "Čapí hnízdo" stále hovoříme jen a pouze o PODEZŘENÍ, nikoli o "zlodějně", a ani orgány činné v trestním řízení nejsou ty, které určují vinu či nevinu. A pokud umím číst, pak o podkladech k této kauze (včetně OLAF), a vzhledem k tomu, že se hemží definicemi typu "možná", "pravděpodobně", "předpokládá se"..., se dá říci, že jsou více než čím jiným sofistikovaně zpracovanou, nicméně stále jen SPEKULACÍ. A bláhově si dovolím doufat, že PSP ČR v souvislosti s tímto náhle zásadovým postupem, nařídí prověření VŠECH projektů realizovaných z peněz našich daňových poplatníků proteklých zpět přes "průtokový ohřívač" EU (viz.p. Palas atd.) ... a to tak, že nebudeme akceptovat - a to bude legislativně skutečně chuťovka - právní stav a prováděcí předpisy platné v ČR (tedy za vlády úplně jiných politických velikánů) v letech 2000 - 2013. Proč? No protože jsme si před zákony všichni rovni a co použijeme (využijeme, zneužijeme) proti jednomu, nutně musíme použít na všechny - přece platí padni komu padni!!! A dovolím si poznamenat - z toho co jsem už viděl a zažil - nejen, že nám nebudou stačit věznice, ale (pokud) "motyka spustí" pak se takto spustí nepředstavitelný chaos a lavina,která zavalí a zadusí i ony tvůrce dotační ekonomiky v samotné Bruselské centrále sociálního inženýrství včetně onoho pilátovského OLAFU...

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Chalupa (ANO): Myšlenka rovného společenství národů se mění v její úplný opak Chalupa (ANO): Přeji všem občanům, život v míru a v bezpečí Chalupa (ANO): Komentář k ambicím předsedkyně Výboru pro obranu PSP ČR Chalupa (ANO): Skutečnou hrozbou není Rusko (Čína), ale politický islám a jeho „pátá kolona“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV