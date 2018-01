Chalupa (ANO): Myšlenka rovného společenství národů se mění v její úplný opak

Ač v mnohých ohledech nesouhlasím, musím prostě uznat, že pan Telička je v současné době mužem na svém místě a je nutné respektovat jeho slovník, znalosti a mandát – bohužel musím dodat, že nikoli již ve prospěch ČR (a národy tzv. Západních Slovanů či střední a východní Evropy), ale že je mužem na straně Bruselské moci, byrokracie a arogance. Chápu, že pozice poslance Evropského poslance zvoleného Českou republikou může být v Bruselském prostředí velmi složitá, více než je možno si z vnějšího, laického prostředí představit, je určitě o mnoha nikde neventilovaných, ale nutných kompromisech, které se uzavírají se skřípějícími zuby – ale proč z řady těchto našich, českých vyslanců - p. Pospíšil, p. Niedermayer, p. Štětina, ..., proč z pana Teličky nemám alespoň trochu hřejivý pocit, že je Čech, že chápe a rozumí našemu postoji, důvodům, které nás – a to pouze v některých záležitostech – zdůrazňuji POUZE V NĚKTERÝCH – vedou k zásadovým postojům, bez ohledu na aktuální EU politiku (politikaření) a z hlediska historie a budoucího osudu ČR nevýznamnými důsledky a postihy ze strany Bruselu. Nerozumím.

Pan Telička v podstatě souhlasil s názorem, že kvóty jsou definitivně a jednoznačně nesmyslem, které jsou více než čím jiným produktem skleníkové bruselské byrokracie zacyklenené ve svých vlastních, a jak to bývá, relativních, umělohmotných pravdách bez ohledu na realitu mimo jejich chráněná území. Pak je otázkou, co on sám vlastně vykonal pro to, aby tento jistě rozumný názor zřetelně a definitivně prosazoval se svým demokraticky získaným politickým mandátem na fóru EP – neboť byl zvolen především námi! Otázkou také je, kdo jsou vlastně oni zástupci Evropských národů, jakou práci odvádí oněch 751 poslanců zvolených námi euroobčany?

Je super, že se ví, co všechno nezafungovalo a nefunguje – a co udělal Brusel pro to, aby věci fungovali?! Víme, že došlo k flagrantnímu a na velmi dlouhou dobu nenapravitelnému ohrožení bezpečnosti hranic a vnitřního teritoria Evropské unie - miliardy EUR dlouhodobě vynakládaných na bezpečnost (na zpravodajské služby) bylo jedním neuváženým rozhodnutím německé političky a neschopností politických špiček a institucí EU tomu zabránit a politiky (ať je to kdo je to) usměrňovat, odteklo doslova do kanálu. Smutné výrazy, spojené ruce, hromada unilých řečí a demonstrativní, nic neřešící smuteční průvody politiků po realizovaných teroristických útocích, to má být kompetence?! Kde je osobní odpovědnost, kde jsou postihy a sankce?!

Pan Telička za to výslovně, sám, individuálně, jistě nemůže – ale otázkou bohužel zůstává, co tedy vykonal k reformě EP a EK, pro to, aby nekompetenci a senilitu nahradila odpovědnost a odbornost? Evropský parlament (Evropská komise a nevím kdo) nás, Českou republiku chce soudit?! – nemohu si odpustit poznamenat že je tu jistá (ve zkratce) podobnost s odpustky, s Kostnicí, s procesem a upálením Jana Husa – za postoj, názor, pravdu.

Pan Telička se vyslovil, že EU i ČR slevuje ze svých hodnot… Óóóóó to opravdu nikoliv, Česká republika a její občané ze svých hodnot neslevují a doufám, že ani nesleví – ten kdo slevuje z toho, co po celá staletí činilo Evropu Evropou je právě „Brusel“. Mogherini není úplně v obraze? A názor USA je přijatelnější – ok, to rád slyším – ale co se reálně udělalo pro to, co udělal například i pan Telička (vybavený mandátem a autoritou EP) pro to, aby se madam Mogherini konečně odporoučela do propadlišti dějin - nemluvě o panu Junckerovi, Schulzovi a dalších? No NIC!!! Co udělali naši ostatní poslanci – NO TO SAMÉ!!!

Pan Andrej Babiš je demokraticky zvoleným Českým premiérem, reprezentantem České republiky - a je mi v tomto ohledu (kontextu) úplně ukradené, jakými politickými zkušenostmi a znalostmi administrativně-byrokratických postupů (a obávám se, že i klientelistických vazeb) vládne ten, kdo díky naší volbě nyní sedí na bruselské židli – ZAJÍMÁ MNE NAŠE ZEMĚ A JEJÍ BUDOUCNOST, JEJÍ BEZPEČNOST A SPOKOJENÝ ŽIVOT našich lidí. Zajímá mne, jak za tyto HODNOTY bude bojovat tento náš skutečně Český reprezentant – bez ohledu na lehce sarkastický, sebevědomý postoj místopředsedy EP.

Pan Telička nám vlastně sdělil, že vůbec nejde o nějakých 12, 20 či 50 migrantů přijatých na rozkaz (pokyn) Evropské komise – pochopil jsem to tak, že jde jen o to, aby se Česká republika, její premiér a její občané sklonili, poklekli před Evropskou komisí a přijetím tohoto v podstatě bezvýznamného (všichni to ví), nic neřešícího, nesmyslnými kvótami stanoveného počtu migrantů, projevili své naprosto zásadně významné a nezvratné uznání vazalství a podrobení se vůli sociálních (socialistických) „inženýrů“, kteří vedou Evropu k jejímu zániku. Evropské „elity“ nás (Poláky, Maďary...) chtějí vidět a hlavně ukázat zbytku EU v předklonu.

Poslední poznámka - tento můj názor rozhodně nevyjadřuje mou snahu přispívat k erozi EU – je tomu přesně naopak... Jen vidím, jak se dobrá věc, myšlenka rovného společenství národů, mění čím dále rychleji v její úplný opak…

Převzato z profilu.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Už je jasné, kdy se Babišovi právníci vyjádří ke zprávě OLAF Europoslanec Telička se obul do Babiše. Kvůli OLAF Firma Čapí hnízdo používala neúplné a nepravdivé informace, píše OLAF Ale no tak, Václave... Expert ze Slovenska u Moravce strašil kontrarevolucí a barbarem Babišem. Faltýnek se jen smál

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV