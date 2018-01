Chalupa (ANO ): Kompetentní či nekompetentní zákonodárci - toť otázka

Sleduji TV a vyjádření parlamentních politických stran k nadcházející schůzi zákonodárného sboru a je pro mne překvapením - a musím s ohledem na jednostranné zaměření ostatních politických stran na žabomyší problém,y související s politikařením a touhou po "teplých" židlích a ekonomickém profitu v té naší zemičce - pozitivním, že pouze ANO?, SPD a KSČM více či méně vnímají a akcentují skutečně závažný problém naší další společné budoucnosti jako českého národa (bez ohledu na naše vnitřní ideové založení) a tím je nadcházející projednávání revize azylové politiky v rámci EU (což mimochodem svědčí o naprosté politické nekompetenci desítek nově zvolených zástupců lidu).

Vzhledem k tomu, že jsem roky působil v podvýboru pro imigrační a azylovou politiku, mám určitou představu, a to bez jakýchkoliv iluzí a zcestné politické korektnosti, o tom, co, proč a proti komu se bude v Bruselu projednávat. Pokud jsme myslící bytosti (občané), pak je pro nás naprosto prioritní, aby Česká republika, neboli snad ještě my občané a námi volení zákonodárci se přednostně a velmi intenzivně a důsledně zabývali právě touto problematikou a urychleně se dohodli a vybavili současného premiéra příslušným mandátem pro jeho nadcházející jednání v Bruselu. V opačném případě se budeme sice hodně, ale zase jen opět, divit a naříkat - a bohužel ti, kteří poté (až "Juncker" protlačí své "řešení") řeknou, že jsme si to to zavinili sami - a budou mít pravdu!

(převzato z Profilu)

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

autor: PV