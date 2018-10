Chalupa (ANO): Pan Kalousek a "Klub na ochranu demokracie"

Možná jsem něco nepostřehl - v České republice byla státem, respektive Ministerstvem vnitra ČR povolena činnost nedemokratických stran? Nebyla?! Tak co je to zase za bláboleni osob, které si - pravděpodobně pod vlivem legálních drog vzali do tykve, že oni jsou ti vyvolení strážci té jedině správné demokracie, která ale rozhodně není věcí zájmů toho 10-ti milionového, nevzdělaného póvlu (viz slavné vyjádření spolku vyznávajícího pití pražské kávy, pana Drahoše), občanů, kteří začínají být doslova obtížní a míní destruovat zaběhnuté fungování moci a naše kšefty. Pane Kalousku, možná to nevidíte, ale pokud Vás ještě někdo bude volit, tak jen proto, aby ta jednání ve sněmovně a obsah "veřejnoprávních" medií nebyly tak nudná a občas se mohl člověk i pobavit...

Klub na ochranu demokracie - jak zachránit českou demokracii, vymýšleli profesor Libor Grubhoffer, bývalý rektor Jihočeské univerzity, poslanci Parlamentu ČR Miroslava Němcová a Miroslav Kalousek, evangelický farář Joel Ruml, šéfredaktor serveru Forum24 Pavel Šafr a předseda KOD Bohumil Doležal. Vážení - toto jsou ti samozvaní, kteří si vzali do hlavy, že rozumí demokracii natolik, že ji vyřeší a ochrání i bez občanů...

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

