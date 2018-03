Chalupa (ANO): Politici vytvářejí na základě domněnek enormní mezinárodní napětí

Obdivuhodná schopnost využít do mrtě (do blba) aktuálního tématu "Skripal" - klobouk dolů. Bohužel se po přečtení příspěvku pana knížete nemohu ubránit dojmu, jako bychom se nacházeli uprostřed válečné vřavy, jako by se tu uměle a násilně vytvářela válečná atmosféra, jako by si pan Schwarzenberg nepřál nic jiného. Ale správně použil slůvko "pokud", sice jen okrajově, nicméně o to slůvko tu v podstatě celou dobu jde - "POKUD Rusové měli cosi udělat..." jenže důkazy jsou kde? No nikde! A Britský "brexit"? - nezapomínáte pane Schwarzenbergu tak trochu úmyslně na to, co bylo důvodem Brexitu? - myslíte, že to byla naprostá spokojenost Britů s jejich přáteli v EU? A k trestání Britů za "brexit" jsem ve sněmovně slyšel velmi mnoho silných slov - a nechci ukazovat prstem :-). A jen tak mimochodem, i Skoti jsou houževnatý lid, Irové jakbysmet, my když na to přijde také, a to že i Rusové jsou houževnatí, o tom snad netřeba pochybovat. Budu to opakovat stále a stále dokola - to, že politici vytvářejí na základě pouhých domněnek enormní mezinárodní napětí, které dále zhoršuje bezpečnostní situaci je naprosto nezodpovědné.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

