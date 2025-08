Zoo Liberec: Známe domov pro zabaveného tygra

Dvanáctiletý samec tygra ussurijského, který byl letos na jaře zabaven z nelegálního chovu v obci Hošťálková na Vsetínsku, najde své trvalé útočiště v renomovaném záchranném centru FELIDA Big Cat Sanctuary v Nizozemsku. Ze Zoo Liberec, kam byl dočasně umístěn po zabavení, odcestuje pravděpodobně již první týden v září.

V uplynulých dnech navštívili Zoo Liberec zástupci mezinárodní neziskové organizace FOUR PAWS, která se dlouhodobě věnuje ochraně zvířat držených v nevhodných podmínkách a po celém světě provozuje několik záchranných stanic pro kočkovité šelmy, medvědy nebo primáty. Jedním z nich je i záchranné centrum FELIDA (FELIDA Big Cat Sanctuary) v Nizozemsku. Právě tam by měl najít trvalé útočiště i zabavený dvanáctiletý samec tygra ussurijského, který po odebrání z nelegálního chovu v obci Hošťálková na Vsetínsku propadl do majetku Ministerstva životního prostředí a aktuálně dočasně přebývá v liberecké zoologické zahradě. „FELIDA je renomované záchranné centrum pro velké kočkovité šelmy, které se nachází v obci Nijeberkoop na severu Nizozemska a zaměřuje se na týraná, zanedbávaná nebo opuštěná zvířata, která žila v nevyhovujících podmínkách v soukromých chovech, cirkusech nebo zoologických zahradách. Toto centrum provozuje mezinárodní nezisková organizace FOUR PAWS, se kterou ministerstvo dlouhodobě spolupracuje,“ doplňuje Jiří Mach z odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstva životního prostředí. Na společném jednání zástupců ministerstva i nizozemské záchranné stanice byl stanovený předpokládaný termín převozu tygřího samce na první zářijový týden tohoto roku.

Tygr ussurijský byl odebrán ze soukromého chovu v obci Hošťálková, kde byl držen bez povolení místně příslušné veterinární správy k chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči a v podmínkách, které nesplňují minima stanovená legislativou. Na pomoci s dočasným umístěním i převozem zabaveného zvířete se ministerstvo domluvilo se Zoo Liberec, kam byl tygr dovezen 28. dubna. První týdny v Liberci musela šelma strávit v karanténě uvnitř uzamčeného pavilonu, protože veterinární kontrola u tygra odhalila infekci Salmonellami. Díky odborné péči libereckých chovatelů i veterinářů, kterou při své návštěvě ocenili i holandští ochranáři zvířat, se zdravotní stav tygra postupně zlepšuje. Další vyšetření už u něj žádné patogeny nepotvrdilo, a tak má zvíře možnost trávit čas nejen ve vnitřních boxech, ale také ve dvou venkovních výbězích. „Tajmir se režimu na pavilonu šelem rychle přizpůsobil, od začátku výborně přijímá potravu, nebojí se ošetřovatelů a spolupracuje s nimi. Snadno ale znervózní, když se kolem jeho expozice shromáždí větší počet návštěvníků. V takových chvílích pak vyhledává útočiště v klidnější vnitřní části expozice. Přesto, že prostory, které má v Liberci k dispozici, jsou skromné a pro dlouhodobý chov tygrů ussurijských by nebyly vyhovující, daří se nám mu poskytovat stále nové podněty. Zřejmě neznal některé druhy krmení, které u nás dostává, a možná poprvé od chvíle, kdy se přesunul do Hošťálkova, měl možnost projít se po trávě nebo se celý smočit v jezírku. Do podzimu, kdy by si ho měli převzít kolegové z Four Paws, s ním budeme dál pracovat tak, abychom ho co nejlépe připravili na přesun do nového prostředí,“ říká zooložka ze Zoo Liberec Dorota Gremlicová.

„Chov velkých šelem v lidské péči by měl být realizován zejména za účelem záchrany druhu a ne jen pro potěchu a zvýšení ega majitele. Navíc podmínky v soukromých chovech nejsou mnohdy zcela vyhovující a často bývají nebezpečné jak pro chovatele a jeho rodinu, tak pro okolí. Česká republika v nedávné době přijala novou legislativu, která zpřísňuje podmínky chovu volně žijících druhů velkých kočkovitých šelem v soukromých chovech, a jsem rád, že je tato legislativa naplňována v praxi, což dokládá i tento případ,“ doplňuje ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.