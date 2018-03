Chalupa (ANO): Současný svět a Češi, kteří neumí držet pospolu

Vážení spoluobčané,

ať už jste jakkoli ideologicky či emotivně zaměření, víte kdo nakonec - až bude malér - ochrání Vaše děti, rodiny, přátele, tuto zem? Nebudou to žvanilové, mediálně se zviditelňující za pultíkem v poslanecké sněmovně, "mluvící hlavy" a hrdinové, kterých je vždy něurekom - ale vždy až po bitvě. Budou to nakonec ti, kteří to mají v pořádku nejen v hlavě, ale i v srdci. A věřte, že to budou právě oni, kdo budou chránit a bránit jak ty, kteří s nimi sympatizují, tak i ty, kteří jim spílají - protože budou bránit a hájit Čechy, vlast a ne tak, jako to tu proběhlo v 38-mém. A je moc dobře, že venku, za hranicemi České republiky - země, která uhájila svou existenci v srdci Evropy ne stovky, ale tisíce let - ať je to kde je to, v perimetru 360-ti stupňů kolem města "jehož sláva hvězd se dotýká", vědí, že tu zaplaťpánbůh, jsou takoví lidé. Vězte, že eventuální agresoři a teroristé z toho mají určitě obrovskou "radost"! A zkuste se prosím zamyslet, a připustit, že nože, oheň, kulky, střepiny, radiace atp. opravdu nebudou rozlišovat, jestli jste o někom říkali, že je super, nebo blbý lampasák, jestli jste souhlasili s tím či oním politikem či ideologií - tak jako tak Vás to spolehlivě zabije, nebo zmrzačí - ale stane se Vám to jen potud, pokud nebude nablízku někdo, kdo si bude vědět rady, ne jalové řeči, ale vůle, znalosti a dovednosti budou to, co nás v reálu ochrání...

Převzato z profilu.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

