Indie se Trumpovi nevzdává a uhodila na EU

„Indie nejenže nakupuje obrovské množství ruské ropy, ale velkou část zakoupené ropy prodává na volném trhu za velké zisky. Je jim jedno, kolik lidí na Ukrajině zabíjí ruská válečná mašinérie,“ napsal Trump na své sociální síti.

„Pamatujte, že ačkoli je Indie naším přítelem, v průběhu let jsme s ní uzavřeli relativně málo obchodů, protože její cla jsou příliš vysoká, patří k nejvyšším na světě, a má nejnáročnější a nejnepříjemnější nepeněžní obchodní bariéry ze všech zemí. Kromě toho vždy nakupovala převážnou většinu svého vojenského vybavení od Ruska a je spolu s Čínou největším odběratelem energie z Ruska, a to v době, kdy všichni chtějí, aby Rusko zastavilo zabíjení na Ukrajině – TO VŠECHNO NENÍ DOBRÉ! INDIE TEDY BUDE OD 1. SRPNA PLATIT CLO VE VÝŠI 25 % PLUS POKUTU ZA VÝŠE UVEDENÉ,“ napsal Trump doslova na své sociální síti. I s využitím velkých písmen.

O víkendu dva zdroje z indické vlády agentuře Reuters sdělily, že Indie bude i přes Trumpovy hrozby nadále nakupovat ropu z Ruska. Podle údajů poskytnutých agentuře Reuters obchodními zdroji dovezla od ledna do června letošního roku přibližně 1,75 milionu barelů ruské ropy denně, což je o 1 % více než před rokem.

Trump již v červenci oznámil 25% cla na indický dovoz a američtí představitelé zmínili řadu geopolitických problémů, které stojí v cestě obchodní dohodě mezi USA a Indií. Avšak navzdory vzdoru indické vlády hlavní rafinerie v zemi minulý týden pozastavily nákup ruské ropy. Agentuře Reuters to prozradily zdroje obeznámené se situací. Největší rafinerie v zemi, Indian Oil Corp, nakoupila 7 milionů barelů ropy ze Spojených států, Kanady a Blízkého východu, uvedly v pondělí agentuře Reuters čtyři obchodní zdroje. Jenže indičtí vládní úředníci popřeli jakoukoli změnu politiky.

Zdá se, že konkrétně Indii vadí ještě jedna věc. Trump si nejednou připsal zásluhy na zmírnění konfliktu mezi Indií a Pákistánem, ale z Nového Dillí zaznívá, že se Trump na uzavření posledního příměří mezi Indií a Pákistánem nijak nepodílel.

Trump také označil širší skupinu rozvojových zemí BRICS za nepřátelskou vůči Spojeným státům. Tyto země jeho obvinění odmítly s tím, že skupina prosazuje zájmy svých členů a rozvojových zemí obecně.

Ukrajinci mezitím hledají cestu, jak si zlevnit obranu. Rakety do systémů protivzdušné obrany, jako je např. Patriot, jsou totiž poměrně drahé. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj proto podle agentury Reuters shání 6 miliard dolarů na výrobu jednoho tisíce stíhacích dronů denně, které mají Ukrajině zajistit vzdušný štít.

Podle agentury Reuters však zůstává otázkou, zda budou stíhací drony dostatečně rychlé na to, aby takový štít mohly vytvořit a dokázaly nebe nad frontovou linií vyčistit minimálně od nepřátelských dronů.

Ukrajinci již dnes stejně jako Rusové využívají drony k útokům na nepřítele. Podle serveru Kyiv Independent proběhl velký útok dronů na železnici v ruské Rostovské oblasti.

„Ukrajinské drony zaútočily v noci na 5. srpna na železniční stanici Tacinskaja v ruské Rostovské oblasti, informovala místní média. Železniční stanice slouží jako logistické centrum pro ropnou infrastrukturu a používá se k přepravě obilí,“ napsal server.

Americká zpravodajská stanice CNN však tvrdí, že v ruské agresi proti Ukrajině nakonec sehraje zásadní roli Donald Trump. Ten se podle komentátora CNN Nicka Patona Walshe mohl válkou na Ukrajině promlčet. Ale místo toho už v předvolební kampani sliboval, že ji ukončí během 24 hodin. Poté se pokusil jet na vlně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, velmi ostře vynadal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ale nakonec skončil tím, že ostře kritizuje Vladimira Putina, který ho svým přístupem k válce velmi zklamal.

„V konečném důsledku je odrazem kruté reality, že by se válka měla vnímat jako Trumpova válka. Je to určující konflikt jeho prezidentství a éry po 11. září. Jeho výsledek definuje evropskou bezpečnost a čínskou agresivitu v příštím desetiletí. Čína to chápe a potřebuje, aby Rusko zvítězilo. Evropa to chápe a vyzbrojuje se, aby Rusko necítilo příležitost ve slabosti aliance. Zda to chápe Trump a přijme nepříjemná rázná rozhodnutí se z toho plynoucími důsledky, se dozvíme v nadcházejícím týdnu,“ napsal komentátor.

