Chalupa (ANO): Veřejnoprávní média a speciálně ČT

Úplně blbí, pracující Češi by se určitě divili, co nám to v Praze vyrostlo za "elitu", a asi by se mohli dost naštvat = expresivně nasrat - rozumím tomu správně? Takže jim nebudeme lhát, jen jim to neřekneme - to si fakt už děláte z lidí srandu (nechci být vysloveně vulgární).

Ředitel veřejnoprávního media, placeného a odměňovaného z daní občanů - těch co fakt pracují a odvádějí ty daně, malá mediální mafie, která určuje kdo, proč a a za co co natočí a kdo naopak ne, kdo dostane prachy, aby potom mohl v existenční jistotě o které se jiným může jenom zdát, vyřvávat na náměstích o demokracii, takto mluví o národu, který na evropském kontinentu uhájil svou existenci po tisíce let!

Uvědomuje si to vůbec, co se to tu, v tomhle Kocourkově vlastně děje?! Jsem zvědav na aktivitu a konání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Mimochodem, kdypak se šéfové veřejnoprávních medií přihlásí dobrovolně a eticky k povinnostem "veřejného funkcionáře" = přiznání majetku před a v průběhu funkce (na jeho konci)? Třeba bychom se divili jak někdo vynalezl "legální" klonování bankovních účtů...možná i "nobelovka"...

Převzato z profilu.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

autor: PV