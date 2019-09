Chalupa: Doutnák u sudu s prachem již hoří...

Podle mého názoru je kauza "Thomas Cook" přesně onou typickou ukázkou toho, proč se tržní kapitalimus - celá Západní společnost - dostává postupně do komplexní neřešitelné situace ve všech oblastech života společnosti, a to jak ve vnitřním prostředí, tak i v tom vnějším (mezinárodní politika, neadekcvátě drahé "zbrojení", eskalace napětí, atd.).

Na jedné straně nepředstavitelná kumulace kapitálu několika málo korporacemi, mocenskými skupinami či jednotlivci a na straně druhé enormně vrůstající počet obyvatel, žijících sice v relativním materiálním dostatku (zatím), který je však na pomyslném grafu umístěn těsně nad hranicí chudoby.

Jinými slovy - stále více lidí žijících na "vyspělém (či vyčpělém?) Západu se dostává do nevýhodné vydíratelné role, kdy se možnost pádu do do chudoby stává reálnou černou můrou stamiliónů lidí, stressujícím faktorem, který má stále méně akcent spravedlivé a potřebné soutěže a stále větší akcent duševních chorob, nemocnosti atd.

Vzrůstá celospolečenské napětí, vytrácí se vlastenectví v tom nejlepším slova smyslu, výrazně klesá motivace občanů hájit zajmy svého národa, státu, dodržování právního řádu (dodržuji jen do té míry, která mě vyhovuje) - lidé zřetelně vidí, že vyprodukované bohatství se ocitá zcela mimo národ, zemi kde bylo vyprodukováno - je kdesi ve virtuálním prostoru a je vlastněno a přerozdělováno bůh ví kým a bůh ví podle jakých cílů. Logicky vzrůstá náš individialismus a sobectví, vzrůstá neochota k solidaritě a rovné spolupráci.

Enormě a zcela logicky vzrůstá nedůvěra k politickým elitám, které tuto situaci nejen, že ve většině neumí, ale hlavně nechtějí řešit, neb jsou závislé na prebendách - drobcích spadlých ze stolů oněch představitelů astronomického koncentrovanéného bohatství.....což se projevuje i ve vstřícnosti k podpoře invaze nelegálů, omezování práv a svobod jednotlivce, tendence k likvidaci národních států, tendence na jedné straně k likvidaci národních branně-bezpečnostních kapacit a na straně druhé k silovým řešením nadnárodně koncentrovanými vojenskými kapacitami, roste úroveň manipulace obyvatelstva prostřednictvím zkorumpovaných medií atd.

Ing. Bohuslav Chalupa BPP

ex-poslanec (2013-2017), zastupitel, obrana a bezpečnost

Koncentrovaný kapitál bohatství vyprodukovaný stamiliony NESTOJÍ o vzdělané, vlastenecké svobodné občany, kteří jsou a budou odhodláni, ochotni ale především schopni začít velmi účinně bránit základní principy demokracie, svobody rovnosti a bratrství.

Přeložte si to prosím do aktuálních globálních tendencí, přeložte si to do současné politické situace v USA (položte si otázku, proč je prezident Trump takovou osinou v zadku tkzv.liberálních demokratů?), položte si otázku, proč je zrovna Ruská federace (nikoliv SSSR) předmětem fanatické nenávisti.

Položte si to jako průsvitku na současné a avizované mocensko-politické ambice OSN - ony Marakéšské, Istabulské a jiné úmluvy (již samy názvy těchto iniciativ ukazují na jejich iniciátora - Politický Islám).

Položte si to si to jako průsvitku na současné a avizované mocensko-politické ambice Evropské komise - směrnice - o odzbrojení občanů, výměně olova ve střelivu, cenzuře Internetu a sociálních medií atd. Úmyslně již nebudu používat pojem Evropský parlament, který je zjevně jen pouze optickým "demokraticky křovím" pro prosazení požadavků občany NEVOLENÉ a přesto existující, velmi "vhodně" seskládané Evropské komise.

Tož tak.

autor: PV