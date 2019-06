Chalupa: Jen pro informaci o naší schopnosti čelit krizím - a nikomu to nenutím

Bylo by dobré si připomenout, že

minimálně dva populační ročníky jsou absolutně netknuté vlastenectvím a smyslplnou vojenskou civilní přípravou

funkční sytém CIVILNÍ OCHRANY A OBRANY byl totálně rozvrácen a zlividován po roce 1990

EU se snaží o likvidaci legálně držených zbraní

v armádě je necelých 26 000 osob (profesionálů) a těch, co to umějí se zbraněmi (bojovat), je z nich tak třetina... a to se snažím být hodně optimistický

poĺicistů je cca 40 000 a jestli jich umí používat zbraň (dobře) polovina, tak je to hodně (bohužel jsem se jako poslanec už nedostal k podrobné kontrole skutečného stavu výcviku policistů - státních i městských).

Osobně vůbec nevěřím proklamovaným rekrutačním cílům - tedy pokud budou zachovány základní parametry fyzických a psychických kvalit uchazečů o práci profesionála - "rybník je už totiž vyloven".

Fakta: Kdyby nastal malér - konflikrt nebo rozsáhlá krizová situace, značný počet profesionálů by byl převelen do vojenských struktur mezinárodní kolektivní obrany NATO někam (Polsko, Pobaltí, Ukrajina...), co zbude bude použito především na ochranu kritické a výhradní státní infrastruktury ČR - jaderné elektrárny, rozvodné stanice, přehrady atd. - a to raději nemluvím o zcela neřešené ochraně "zelené hranice" (technologie, jízdní hlídky, hlídky s vycvičenými psy. hlídky znající terén...)

Tož počítejme/optimisticky/: máme cca 30 000 bojovníků (profesinální branné a bezpečnostní složky) - z toho 20 000 bude plnit uplně jiné úkoly, než se starat o potíže individuálního občana ČR. To znamená, že na JEDNOHO profesionálního ozbrojence připadá cca 1 000 teoreticky odzbrojených bezbranných občanů, které stát nejenže nevybavil ani znalostmi, dovednostmi ani základním materiálem, ale nai je vlastně nemůže poždádat o pomoc.

Může je mobilizovat a nevycvičené poslat "někam" jako "potravu pro děla".

Ing. Bohuslav Chalupa BPP

ex-poslanec (2013-2017), zastupitel, obrana a bezpečnost

Ochrana a obrana obyvatele by měla být zajištěna na teritoriu o rozloze cca 79 000 km čtverečních = takže i z těch všech 30 000 profíků to vychází přibližně tak, že JEDEN připadá na 2 kilometry čtvereční, ale reálně to bude JEDEN na cca 8 kilometrů čtverečních!

Takže za mne - zaplaťpánbůh za každého civilistu, který si koupil zbraň, chodil a chodí na výcvik/střelby, absolvoval příslušné zkoušky a jakkž takž ví, o co "go".

Pak se totiž ten poměr razantně a pozitivně mění na cca 400 000 ozbrojených civilistů se schopností se nějak postarat o své okolí, o které se profíci vlastně nemusí moc starat.

Troufám si tvrdit, že pokud bych dostal příležitost podílet se na obnově CIVILNÍ OCHRANY A OBRANY, pak do cca 10 let tu máme - nutno podotknout, že za velmi příznivých ekonomických nákladů - 2 miliony lidí, kteří se nebudou muset spoléhat na několik desítek BVP za 55 miliard a 12 vrtulníků za 18 miliard, nebudou se muset spoléhat na stát - budou se totiž umět postarat o sebe a své blízké v krizových situacích.

Otázkou samozřejmě je, jestli právě v této eventuální schopnosti občanů není TEN problém pro "vrchnost".

A to jsem nezmínil další můj návrh, abychom do 6 let nachystali Povinnou prezenční Civilní přípravu obyvatelstva na krizové situace v délce 3- 6 měsíců.

To "nachystali" ale znamená, že ve školách bude tento přemět povinným, že se budoucí pedagogové naučí, jak tento předmět učit, a že se zároveň oživit VZTAH K VLASTI a k ČESTNÝM POVINNOSTEM OBČANA, že se podaří obnovit Branný svaz, kde budou mít své nezastupitelné postavení již výše zmínění civilisté - legální držitelé zbraní, dále SBS, ale také všichni ti, kteří se věnují volnočasovým aktivitám, souvisejícím s obranou a bezpečností.

Prosím, vyjadřuji se srozumitelně?

A jen na okraj - v této situaci, za tohoto stavu se tu účelově vyrábí zcela zbytná Národní agentura pro sport, aby se "lépe" rozdělovaly dotace?! Přijde Vám to smysluplné, normální?

