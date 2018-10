Chmelík (TOP 09): Výsledek dva mandáty v Liberci je pro TOP 09 úspěch

Debaty o formě naší účasti ve volbách byly nelehké, jsem ale rád, že se nám podařilo shodnout se na volebním spojení s kolegy z SLK - věřím, že máme společné nejen priority, ale i přístup k politice a dohodám.

Konečný volební výsledek přesahující 32 % je vynikající a pro TOP 09 znamená dva mandáty v zastupitelstvu našeho města. Jste spokojení? Já ano.

Ve volbách jsme tedy uspěli, ale řekněme si jasně - to nám nemůže stačit. Čeká nás všechny další práce - nejen v zastupitelstvu, ale hlavně mezi veřejností. TOP 09 se musí otevřít, musíme lidem ukázat, že „topka“ je tradiční, slušnou a konstruktivní stranou, že i na komunální úrovni lze s námi diskutovat. Máme příležitost lidi přesvědčit, že nemáme svůj program postavený na kritice, ale na prioritách, které chceme prosadit. Musíme ukázat lidem, že se umíme spojovat a pomáhat nalézat konstruktivní kompromisy.

Vím, že TOP 09 je stranou s jasným programem a skvělými lidmi. Prosím, pojďme společně více pracovat a ukázat veřejnosti, jaké hodnoty reprezentujeme. Říkejte dál svoje názory, nápady, komentáře, přijďte na naše společná setkání (schůze, výbory, sněmy) a zapojte se do práce jak ve strukturách TOP 09, tak i v komisích a organizacích Liberce..

To, jaká TOP 09 je a bude, ovlivňujeme my sami. O našich kvalitách ale musíme přesvědčit veřejnost - ty co nás neznají a nežijí blízko nás. To bude naše práce pro příští měsíce a roky.

Jsem hrdým členem TOP 09 a děkuji všem těm, kteří jsou s námi.

ZDENĚK CHMELÍK, LIBERECKÝ ZASTUPITEL

