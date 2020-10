Chvojka (ČSSD): Navrhujeme zkrácení podmínky hospitalizace na čtyři dny včetně dne přijetí a propuštění z nemocnice

reklama

Pane předsedo, hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, já mám tři věci. Ta první věc je bohužel to, že musím z dnešního jednání omluvit paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Ten důvod je takový, že byla v pracovním kontaktu s asi třemi nebo čtyřmi kolegy z Ministerstva práce a sociálních věcí, a ti jsou bohužel pozitivně testováni na COVID, a dnes je raději v preventivní karanténě, aby nás případně neohrozila. Čeká na výsledek testu, kterému se dnes podrobila. Až bude vědět, jak je na tom, tak buďto přijde, a já věřím, že přijde a přeji jí pevné zdraví, a nebo nepřijde. Bohužel dnes tady, jak jsem říkal, nemůže být s námi, protože nás nechce ohrozit, kdyby náhodou byl ten její test případně pozitivní. Tudíž paní ministryni Maláčovou omlouvám a bohužel to zkomplikovalo i některé věci, které ona předkládá, ale věřím, že toto, všichni ctění kolegové a kolegyně, pochopíte.

Potom druhá věc. My určitě podporujeme zařazení návrhu kolegy Michálka na takzvané zamrazení platů, nicméně si myslíme, že máme lepší řešení. Bohužel, jak jsem říkal, paní ministryně Maláčová tady není. Máme vládní návrh, který nechce platy zamrazit, ale chce je ještě snížit, navázat na takzvanou minimální mzdu, tudíž si myslíme, že to je lepší řešení, ale pokud tady paní ministryně není, tak podpoříme určitě poslanecký návrh, který řeší alespoň zamrazení platů poslanců a dalších, protože to není jenom o platech poslanců, ale i o platech senátorů, ministrů a dalších. Myslíme si opravdu, že v době, která nyní je, to znamená v době, kdy spousta lidí neví, jak to bude v budoucnu s jejich platy, s jejich pracovními pozicemi, tak by bylo nemravné a nemorální, aby se od 1. 1. platy, respektive odměny za výkon funkce, zvedaly, tudíž souhlasíme alespoň se zamrazením.

Poslední věc. Máme jako ČSSD programovou prioritu a vím, že to má podporu i u některých dalších stran, například mezi Piráty, my jsme jako ČSSD, jako poslanecký klub, předložili novelu zákona o nemocenském pojištění. Je to tisk 695. Já bych jenom krátce ozřejmil, o čem to je. My jsme zjistili po konzultaci s odborníky z Ministerstva práce a sociálních věcí, že dlouhodobé ošetřovné, to znamená institut, který jsme přijali, stejně jako otcovskou před dvěma lety, má v praxi ještě drobná úskalí. Mezi ta úskalí patří to, že tu máme podmínku hospitalizace po dobu sedmi dnů pro vznik nároku na dlouhodobé ošetřovné a je tady podmínka požadovat dlouhodobé ošetřovné v den propuštění pacienta z nemocnice. Doba hospitalizace se zkracuje a ne vždycky je rodina schopna říci, zda je dlouhodobé ošetřování schopna zajistit vlastními silami, nebo ne. A my proto navrhujeme zkrácení podmínky hospitalizace na čtyři dny včetně dne přijetí a propuštění z nemocnice a lhůtu patnácti dnů pro možnost o dlouhodobé ošetřovné požádat. Myslíme si, že tento návrh je ku prospěchu občanů České republiky, ku prospěchu těch, kteří mají nějakého příbuzného, blízkého člena rodiny, v nemocnici a chtějí se o něj postarat sami ve svém bydlišti, to znamená mimo zdravotnické zařízení. Tento návrh by měl rozvázat ruce a pomoct vlastně lidem, kteří se chtějí o takto nemocné starat, a také, a na to nesmíme zapomínat, by měl uvolnit lůžka v nemocnicích. Doufejme, že jich nebude potřeba, ale v této době nikdy nevíte. To znamená, že tento tisk 695, novela zákona o nemocenském pojištění, bychom, prosím, chtěli pevně zařadit po případném pevném zařazení novely zákona o platech.

Děkuji.

