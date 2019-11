Chvojka (ČSSD): Prostor pro další debatu byl, ale vy jste to zamítli

Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem chtěl tři krátké reakce, přičemž vlastně už dvě řekli po tom, co jsem se přihlásil, moji předřečníci. Ale je potřeba to asi zopakovat.

Já jsem minulý pátek navrhoval dvě věci. Já jsem v pátek navrhoval to, abychom jednali i v ten pátek mimo 14. hodinu, tzn. po 14. hodině do 19. hodiny v rámci těch třetích čteních - to bylo vetováno. Tam si myslím, že byl prostor pěti dalších hodin debatovat o tomto bodu. Navrhoval jsem také to, abychom o tomto tzv. daňovém balíčku hlasovali a jednali i v úterý, včera - také to opozice zamítla, takže tam byl také prostor od 14 do 19 nejméně tuto věc probrat - také jste to zamítli, takže vy jste o tu diskusi zas tak nestáli.

Druhá poznámka - on to řekl už pan předsedající - pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO navrhl pevné hlasování o zákonu a o pozměňovacích návrzích opravdu v době, kdy byl přihlášen už jenom jeden řečník - a byl to pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek. To, že jste se potom naschvál přihlásili, dalších 25, možná že by se vás přihlásilo ještě víc, tak to je něco jiného. Protože s tím souvisí ta poslední věc, kterou chci říct. Dovedeno ad absurdum, on tady říkal kolega, teď jsem zapomněl který, pan předseda Gazdík, že bychom si odhlasovali, že můžeme o něčem hlasovat deset minut po tom, co je to ve Sněmovně nebo co to je předloženo na program jednání, tak zase dovedeno ad absurdum, tady bychom mohli mít 100, 200, 300 různých přihlášek stále dokola a nikdy bychom se k tomu hlasování o zákonu jako celku nedobrali.

Takže já si myslím, že postup, který vládní koalice zvolila, byl v souladu s Ústavou, že pokud dáte, jak jste už avizovali, přezkoumat náš postup k Ústavnímu soudu, že Ústavní soud vaši stížnost zamítne. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO a poslanců vlevo.)

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

