Chvojka (ČSSD): Tři právníci mají pět právních názorů

Tak děkuji za slovo, pane předsedo. Já ještě k otázce jednacího řádu, než se dostanu k meritu věci. Já mám chuť změnit jednací řád, kde se přihlásíte a pak mluvíte po deseti těch, kteří vás přeskočí s tím tzv. faktickým právem, které někdy není podle mě využíváno jako faktické právo, pak vás tady přeskočí různí maškové atd. Nic proti nim. Ale já bych se chtěl takhle veřejně, pane předsedo, domluvit, že když se hlásím, tak chci prostě mluvit co nejdřív. Vy nevíte, jestli chci přednostní, řádné nebo faktické. Já chci prostě mluvit co nejdřív, protože mám co říct.

Já bych chtěl mluvit za klub ČSSD, byť už jsme vystoupili v prvním i druhém čtení této věci, proč budeme podporovat tento návrh. Ten důvod je zcela zřejmý, jednoduchý a jasný. My jsme v roce 2012, když se to tady schvalovalo - a to třetí čtení bylo tehdy, pokud si dobře pamatuji, v noci, tuším, že byla půlnoc, bylo to schváleno o dva poslance, co se týče té většiny, jeden z nich šel potom asi za měsíc nebo za dva do želez, já to nikomu nepřeju. A my jsme už tehdy vystupovali velmi silně proti církevním restitucím, určitě si na to mnozí z vás vzpomínáte, ti, co tady byli. Potom, když byly krajské volby v roce 2012 a sněmovní v roce 2013, jsme šli do těch voleb s tím, že chceme určitým způsobem zrevidovat církevní restituce, protože prostě jsme s nimi nesouhlasili v době, když se restituce zaváděly. Bohužel v tom roce 2013, když jsme se dostali do vlády a měli jsme premiéra, jsme toho nedosáhli, důvody si mnozí z vás vzpomenete. Ve vládě byli lidovci, pro které to byla natolik zásadní věc, že jsme prostě my z pohledu a z pozice vládní strany nemohli tuto věc otevřít, protože jinak by se koalice rozpadla. A nyní ČSSD už je zbavena těch okovů, ruce se jí uvolnily, a tudíž můžeme nějakým způsobem přemýšlet nad revizí církevních restitucí.

Ono těch způsobů bohužel moc není, protože jak říkal pan předseda Kalousek prostřednictvím pana předsedy, smlouvy jsou smlouvy, které jsou k nějakému datu, a ty smlouvy jsou v podstatě nevypověditelné. Tudíž moc možností není. Jedna z těch možností je zdanění a my máme za to, že to zdanění je možné, že je v souladu s Ústavu a s právním řádem. Koneckonců bychom tento návrh jinak nepodpořili. My bychom nepodpořili návrh, o kterém bychom si mysleli, že je v rozporu s Ústavou. Tudíž je to slib našim voličům, je to slib, který jsme dali už před šesti nebo sedmi lety, že nechceme církevní restituce, pokud se prohlasovaly, tak je chceme alespoň nějakým způsobem zrevidovat. Tudíž my tady jako ČSSD hlasujeme pro to, co jsme slíbili našim voličům.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



Pokud se týče jednání ústavně právního výboru, které se tomu věnovalo tuším někdy 10. září, ano, pan kolega Ferjenčík, na kterého reaguji nyní prostřednictvím pana předsedy, má pravdu v tom, že tam bylo několik různých právních analýz. Ale některé prostě byly proti, některé byly pro. To se prostě bohužel v normálním právním státě stává. Většinou se to stává velmi často, že tři právníci mají pět právních názorů. Tudíž já bych nemluvil o tom, že dva byli proti a to znamená, že prostě tento zákon je v rozporu s Ústavou. Já si naopak myslím, že za pravdu mu daly ty posudky, které říkaly, že je ten zákon v souladu s Ústavou, to znamená, mám za to, že ty posudky byly správné. Ale o tom ve finále může rozhodnout opravdu jenom Ústavní soud.

A na závěr k tomu Ústavnímu soudu. Já si nemyslím, že je správná strategie z pohledu zákonodárců odložit účinnost zákona, jakéhokoli zákona, jakéhokoli zákona, který je navrhován, s tím, že se na to nejdříve, než ten zákon nabyde účinnosti, musí podívat Ústavní soud. Tím už dopředu dáváte najevo u jakéhokoli zákon, nemluvím jen o tomto, že si nejste jisti tím, zda je ten zákon v souladu, nebo jestli je v rozporu s Ústavou. To znamená Ústavní soud není nějakým předběžným orgánem, který rozhoduje o tom, jestli je zákon v souladu, nebo ne, a potom teprve může nabýt účinnosti. To si nemyslím, že by z hlediska strategie této ctěné Sněmovny bylo úplně správně.

Tudíž my bychom byli rádi, aby tento zákon, aby tento návrh zákona dnes prošel ve třetím čtení a aby se církevní restituce podrobily alespoň určité revizi, a to revizi daňové. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

