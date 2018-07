Chvojka (ČSSD): Změna pravidel pro oddlužení je nutná

Statisíce lidí jsou ve vícečetných exekucích. Mají více věřitelů a neplatí jim. Jsou v úpadku, ale nemohou ho řešit oddlužením, protože na to nemají dostatečné příjmy. Nacházejí se v bezvýchodné situaci. Sami svůj úpadek nikdy nevyřeší. Buď je v tom necháme, nebo jim pomůžeme. Myslím, že bychom jim měli pomoci.

Nezpochybňuji zásadu, že dluhy se mají plnit. Je to obecné pravidlo, stejně jako že lidé mají žít zdravě. S tím souhlasím. Život ale přináší různé situace. Neměli bychom před tím zavírat oči.

Příliš mnoho lidí se dnes nachází v dluzích, situace dosáhla stupně krize. Proto je nutná změna pravidel pro oddlužení. Ti politici, kteří mluví o tom, že je třeba to řešit, a myslí to vážně, by měli podpořit návrh novely insolvenčního zákona, který teď leží v poslaneckých lavicích.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



