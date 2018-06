Chvojka (ČSSD): Nežijeme v ideálním světě

Píše mi teď hodně lidí kvůli zálohovanému výživnému. Většinou mámy, co počítají každou korunu. Posílají díky a slova podpory. Faktem ale je, že část lidí to zase štve, protože to podle nich má podporovat nezodpovědnost a mají obavu že to budou lidi zneužívat. Zkusím to tedy trochu víc vysvětlit:

Rozvede se tu každé druhé manželství, a v dost z nich jsou děti. Zvyk neplatit na ně je bohužel strašně častý. Já vím, že nejsprávnější řešení by bylo mít justici, které ta máma podá žádost a do měsíce je to vyřešené i s penále a neplatič si netroufne to zopakovat. Jenže my nežijeme v ideálním světě…

Kromě toho je to nerovný boj, ta máma s dětmi není stejně silná. Proto jí dá stát zálohu a po neplatiči to vymáhá sám. A taky proto, že stát si na ty peníze může rok dva počkat a nic moc se nestane. Kdežto pro rodinu s jedním příjmem (a ještě nízkým!) je naprosto zásadní mít něco teď. Třeba aby bylo dětem na boty nebo na obědy.

PS: Tím neříkám, že nechci líp fungující justici! V tom také musíme pohnout. Ale do té doby tohle řešení dává smysl.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



