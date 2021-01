Čížek (SPD): Informační válka dávno začala, přestaňme strkat hlavu do písku

reklama

Řekněme si na rovinu, že sociální sítě vlastní a plně ovládají extrémně levicově orientovaní jedinci, kteří si díky monopolu utváří svět k obrazu svému. Je to jejich území a všichni, kteří s jejich neomarxistickým viděním světa nesouhlasí, mají smůlu. Tak to prostě je. Je to jako ve filmu Matrix. Vy si sice můžete vybudovat svojí šikovností miliony fanoušků a podporovatelů, ale až se jim to nebude hodit, prostě vás vypnou. Co je na celé věci nejstrašnější, že jim už dávno nejde o peníze, ale o moc. Nechtějí pouze vydělávat, chtějí ovládat svět a daří se jim to náramně. Vymazání prezidenta USA je vítaná příležitost světu ukázat, že nikdo není před nimi nedotknutelný. Oni mohou vše. Jsou jako středověká církev svatá. Nakrásně se také ukazuje, že řeči o spiknutí technologických firem, nejsou žádné konspirační teorie, ale holá pravda. K Twitteru se připojily okamžitě všechny významnější sociální sítě, které existují, tedy Facebook, Instagram, Youtube, Google, Spotify, Snapchat, Shopify, Reddit, Twitch, TikTok i Pinterest. Existuje dnes vtip, že rozdíl mezi dezinformací a pravdou jsou zpravidla tři týdny.

Naopak, jediná sociální sít Parler, která s nimi nehraje, je blokována. V pátek jsem si Parler ještě na Apple storu stáhnout mohl, dnes už je zablokován. Na wikipedii je Parler označen jako „krajně pravicová, rasistická a antisemitská sociální síť“. Pomineme-li fakt, jak může být nějaká síť rasistická, když obsah tvoří uživatelé, pak by mne zajímalo, jaký je rozdíl mezi komunistickou Čínou a zatím ještě otevřeně nekomunistickými USA? V Číně jsou také sociální sítě blokovány a na určitý obsah, který se komunistické diktatuře nehodí do krámu, se prostě nedostanete. USA překročily Rubikon.

Teď to začne. Buď zasáhnou státní demokratické brzdy, tedy soudní a výkonná moc a celý tento monopolní systém zničí. Nebo ne, a pak pánbůh s námi. Toto jsou ovšem soukromá média a chování majitelů by se dalo pochopit. Prostě chtějí využít své moci, kterou díky svému produktu a světovému monopolu získali a dělají to.

Proto existují v Evropě veřejnoprávní média, která by měla být protipólem a situaci vyvažovat. Zde je ovšem situace ještě tristnější. Česká televize i Český rozhlas na alespoň náznaky objektivity a názorové vyvažování neomarxistických sociálních sítí dávno rezignovali. Naopak, jdou leckdy mnohem dále. Pokrytí letošních voleb v USA bylo smutným divadlem. Je ovšem pravdou, že může být daleko hůře. Třeba, když porovnáme ČT24 s britskou BBC. Tam už boj o svobodu slova dobojovali. Neomarxisté vyhráli. Jakýkoliv nesouhlasný názor s oficiální propagandou je nepřípustný.

Anketa Jaký trest navrhujete pro podniky a živnostníky, kteří mají otevřeno navzdory zákazům? Podporuji je, nechal bych je být 48% Pokutu 10 – 50.000 korun 4% Pokutu 50 – 100.000 korun 10% Trest odnětí svobody do jednoho roku 2% Odebrat zdravotní pojištění a neléčit, oni také nedodržují pravidla 36% hlasovalo: 9165 lidí

Nejhorší je, že cenzura, kterou jinak vyčítáme Číně, je u nás mnohými aplaudována. Masivní souhlas české mládeže s cenzurou amerického prezidenta Donalda Trumpa a svobodné sociální sítě Parler jen potvrzuje, že je třeba školství zásadně „deratizovat“ od neomarxistických politických manipulátorů. Politické neziskovky nesmí mít na školy přístup vůbec. Ať se maskují jakkoliv. Angažovaní neomarxističtí profesoři musí školy opustit, ať se živí třeba politikou, ale nešpiní naši mládež. Je třeba osvobodit osnovy a nechat učitelům volnost v názorech. Za konzervativní a antimarxistické názory nesmí být již nikdo pronásledován. Dnes je vše naruby. Pak se nedivme, že nám vyrůstá generace „pitomců“ a my jako rodiče s tím nic nenaděláme.

Ostatně, v nedávném rozhovoru se odstupující předseda Evropské komise Jean Claude Juncker chlubil, že „mladá generace už je jeho“. A že „válka je už rozhodnuta“. Není se čemu divit, EU před lety investovala více než 6 miliard korun do boje proti extremismu mezi mládeží. V překladu do člověčiny to znamená, že 6 miliard korun šlo do propagandy a manipulace naší mládeže. Euromarxisté totiž mezi mladou generací do té doby šeredně prohrávali. Mladí po špatných zkušenostech rodičů s komunisty preferovali pravici a konzervatismus, vlastenectví. Extrémní levičáci byli ostatním pouze pro smích. Bylo tedy třeba zakročit. No, peníze a moc vládnou světu, tedy se dílo podařilo. Dnešní školy jsou zcela ovládány novodobými neomarxistickými inkvizitory. Už se zase udává. O svobodě projevu nemůže být řeči.

Politickým reprezentantem těchto praktik jsou dnes v ČR jednoznačně Piráti, kteří převzali žezlo od skomírající TOP09 a zprofanovaných Zelených. Jsou četná svědectví, kdy učitelé vedli své třídy k volbám, aby jejich svěřenci Piráty volili. Přitom tato strana dnes reprezentuje ten nejnižší neomarxistický populismus, jaký si dovedeme představit. Rušení povinných maturit z matematiky, legalizace drog a rušení sexuálních a rodinných tabu jsou atraktivní lákadla pro mladou generaci. Med, který je má vylákat do pasti nesvobody. Pražané již ochutnali, co je vláda těchto vyslanců Bruselu v praxi. Zákazy, cenzura, všeobecné zdražování, zvyšování poplatků a daní, papalášství a pašalíky pro věrné. To je odplata za svody líbivých slovíček volební kampaně.

Řešení přitom není těžké. Klíčoví podnikatelé by měli vytáhnout hlavu z písku a začít se starat o svoji budoucnost. Je třeba vybudovat nezávislé sociální sítě a média. Měli by také podpořit politické síly, které jsou schopny se nadcházející totalitě postavit. Zlo bylo vždy v dějinách nakonec poraženo. Stane se tak i tentokrát.

