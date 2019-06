Čižinský (KDU-ČSL): 25 let zůstaly poplatky na stejné úrovni

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já navážu na svého předřečníka. Navrhl jsem tu maximální hranici 150 korun a je to z několika důvodů. Ten první důvod je, že když ty poplatky byly zavedeny, tak přepočteno na dnešní ceny, to bylo přes 164 korun. To znamená, i ta stokoruna jde pod úroveň v devadesátých letech, kdy ty poplatky byly zavedeny.

Druhým důvodem je, že není žádná inflační doložka v tom návrhu zákona. To znamená, stane se a může se stát přesně to, co teď probíhalo vlastně 25 let, že se do těch poplatků nezasáhlo a ty poplatky zůstaly na té stejné úrovni. A pokud se podíváme - jak říkám, znám nejlépe město Prahu - pokud se podíváme na výdaje, které má Praha s návštěvníky, tak se jedná o výdaje odhadované na miliardu a více. A na těch poplatcích je Praha schopna vybrat kolem 200 milionů korun v tuto chvíli.

A posledním důvodem je samozřejmě i to, co říkal předřečník. Ta zastupitelstva jsou svéprávní lidé, kteří nechtějí poškodit své město, nechtějí poškodit své podnikatele podnikající v cestovním ruchu. Pokud to dáme na těch 150 korun, budou mít možnost v příštích letech, nebo desetiletích navýšit a nesežere to za několik let inflace. Prosím o zvážení tohoto návrhu.

Mgr. Jan Čižinský



poslanec

