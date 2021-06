Čižinský (KDU-ČSL): Je to prostě zákon o netržní podpoře ČEZ při výrobě elektrické energie

reklama

Kolegyně a kolegové,

asi by bylo dobré se podívat, co je v tom zákoně napsáno. Samozřejmě vítám posun, co se týče bezpečnostní oblasti. Ale co se týče oblasti ekonomické a co se týče oblasti ekologické, tak ten zákon vlastně jenom říká, že tady garantujeme nějaké netržní řešení. Takže pokud tady kolega Luzar říká něco o zdražení, tak právě podpora toho zákona znamená, že v budoucnu daňový poplatník a každý, kdo odebírá elektrickou energii, bude doplácet, pokud to nevyjde dobře. A ten zákon je tady jenom proto, že nikdo tady není, kdo si myslí, že to dobře vyjde.

Pokud by tady byla většina, pokud by si pan ministr myslel, že to vyjde dobře, tak sem ten zákon nedává. Protože ten zákon by dal až ve chvíli, kdy to dobře nevyjde. Je to úplně jednoduché. Spousta lidí kritizuje solární barony apod. A tady je zákon, který říká - až to nevyjde, tak to všichni zaplatíte. Takže bych poprosil všechny kolegy, kteří tady říkají něco o zdražení, ať to prostě lidem přiznají, že tenhle zákon říká - je to netržní, nevyjde to, tak to doplatíte. Je to prostě zákon o netržní podpoře ČEZu při výrobě elektrické energie.

