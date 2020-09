Čižinský (KDU-ČSL): V této době potřebujeme držet při sobě

reklama

Dámy a pánové, situace je vážná. Bohužel přítomnost ani členů vlády, ani mých kolegů, ani vašich kolegů, i vašich, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče, tomu nenapovídá. Projednáváme tady jeden z nejdůležitějších bodů naší země a ty lavice nejsou poloprázdné, ale jsou prostě prázdné a to se týká i lavice kolem mě. To je potřeba říct. Sněmovna tady dělá to, k čemu je zřízena, kontroluje vládu. Vláda nepřišla, je tady jenom gesční ministr. Ostatní ministry a pana premiéra to nezajímá a je to velmi alarmující.

Anketa Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020) Ano 38% Ne 62% hlasovalo: 3546 lidí

Protože musím zopakovat, je to nejdůležitější aktuální problém naší země. (Poslanec Brázdil: Světa.) Ano, i světa, když na mě tady pan poslanec pokřikuje. Pan ministr řekl, že situace není dobrá a že nemá smysl si to zakrývat. Já si myslím, že nemá smysl si zakrývat, že ta situace je vážná. Dokonce i ministr vnitra použil slovo, není dobrá, protože si nechtěl přiznat, že ta situace je vážná.

Byla tady řeč o chytré karanténě. Ta chytrá karanténa tak, jak bylo v lidech vzbuzeno očekávání, tak ta chytrá karanténa, jak se lidé domnívali a mnoho z nás se domnívalo, že se bude jednat o kombinaci právě eRoušky plus trasování plus veškeré agendy hygieny, tak ona skutečně nefunguje. A pan ministr tady situaci nevysvětlil, ale řekl, že to všichni chápou špatně. Ale ten pojem chytrá karanténa chápou všichni tak, jak jim to bylo panem premiérem a panem ministrem vtlučeno do hlavy. Že to je prostě řešení a že to bude skvěle fungovat. A ono to nefunguje.

Mgr. Jan Čižinský



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ta situace není ještě katastrofální jenom kvůli tomu, že mnoho obětavců skutečně s obřím úsilím a s velkými oběťmi na hygieně pracuje.

Co musí v tomhle tom vývoji přestat? Musí přestat rozpor mezi tím, co vláda a ministři říkají, a tím, co se reálně děje. Takové to - roušky jsou, já vám je přivezu, chytrá karanténa funguje. A ona nefunguje. A taky musí přestat rozdělování lidí. My skutečně potřebujeme v tuto chvíli táhnout za jeden provaz, a ne jako pan premiér vzbuzovat dojem, že někdo je rád, že situace je špatná, anebo že někdo někoho nenávidí, třeba seniory. My potřebujeme, aby vláda dělal svou práci a aby lidi spojovala a aby lidi nerozdělovala. Protože v téhle té době skutečně potřebujeme držet při sobě.

Psali jsme: Čižinský (KDU-ČSL): Koloběžku nejde odtáhnout, pokud tam není 1,2 metru a nedá se obejít Zaplatil si starosta Čižinský neziskovku na práci svých úředníků? Radnice poslala svou verzi. Je to prý takto No podívejme! Čižinský si v Praze najal neziskovku za nemalé peníze. Už je poprask. A až uvidíte na co... Čižinský našel fabriku na prachy. Sorose nepotřebuje. To až se vyšetří... „Vánoční porno“ Ondřeje Hejmy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.