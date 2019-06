Čižinský (KDU-ČSL): V zákoně není žádná inflační doložka

Dámy a pánové,

já bych rád zdůvodnil dva své pozměňující návrhy. Ten jeden pozměňující návrh je navázán na těch 50 korun a logika je taková, že by se ta padesátikoruna násobila koeficientem, kterým se násobí daň z nemovitosti. Chápu ale, že toto podporu nemá, a proto se více soustředím na ten druhý návrh a poprosím vás o pozornost.

Poplatek z pobytu, když byl v roce 1990 zaveden /jmenoval se jinak, ta konstrukce byla trochu jiná/, tak ve vazbě k průměrné mzdě na dnešní poměry by to bylo 164 korun. To mě vede k tomu, že jsem navrhl, aby maximální hranice, do které je možné jít, byla 150 korun.

Já teď řeknu několik vět o městě, které znám nejlépe, tedy o Praze. Praha pro své návštěvníky poskytuje služby přibližně za 640 mil. korun. V současné době vybírá 230 miliónů. Pokud bude maximální sazba zvednuta na 100 korun, bude moci vybrat 550 miliónů, to znamená, nepokryje to ani ty náklady, které do toho město Praha dává. Já tedy navrhuji až 150 i z toho důvodu, že v zákoně není žádná inflační doložka. Tam chybí ustanovení, že zastupitelstvo třeba může rozhodnout, že dorovná inflaci. To je samozřejmě velká škoda, je to velká chyba. Mělo by se to tam příště do podobných zákonů dávat, protože pokud se k tomu vrátíme až zase za 20 nebo 27 let, tak je samozřejmě inflace celý ten poplatek sežere. To znamená, můj návrh na těch 150 korun umožní, abychom se tím nemuseli nějakou dobu zabývat.

Dámy a pánové, ještě mi dovolte vyslovit přesvědčení, že zastupitelé a zastupitelstva vědí, co dělají, že nechtějí poškodit ani turismus ani své občany, kteří z turistiky žijí, že jsou schopni si stanovit ten poplatek po dohodě, že jsou schopni ten poplatek stanovit po dohodě od určitého roku, aby to nebylo skokové, ale skutečně není rozumné dávat maximální hranici pod hranici, která byla v roce 1990 a pod hranici, pod kterou se pohybují v mnoha městech náklady na ubytování a na ty, kteří přijíždějí, na ty návštěvníky, kteří jsou vítaní, pod ty náklady, které ta města vydávají.

Takže žádám všechny, aby se nad tím zamysleli, protože je to maximální hranice, není to přikázaná hranice, a podle mého názoru by to mnoha městům a mnoha obcím umožnilo aspoň dostat zpátky ty náklady, které v této oblasti vynakládají.

Děkuji.

Mgr. Jan Čižinský



