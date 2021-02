Čižinský (KDU-ČSL): Zákon pracuje s vágními pojmy a nejasnými formulacemi

reklama

Dámy a pánové,

tak ten zákon se špatně jmenuje. On by se měl jmenovat "o netržní podpoře ČEZ v Dukovanech". Tady přede mnou zaznělo, že se bezpečnostní a ekonomické aspekty nějak vyřeší doprovodnými usneseními. To je úplně špatně. Doprovodná usnesení jsou jakousi deklarací nezávaznou, doprovodná usnesení skutečně vůbec nic nezajistí. Ten zákon je dramaticky nebezpečný v oblasti bezpečnosti i v oblasti ekonomické. Myslím, že kolegové budou hodně mluvit o té oblasti bezpečnostní.

Ale já chci upozornit na to, že ta bezpečnostně a ekonomická je prostě provázaná. Pokud se zvolí špatné řešení bezpečnostní, tak to nebude fungovat ani ekonomicky, protože ty Dukovany prostě budou kontrolovány někým úplně jiným, než bude naše vláda.

Já bych rád zopakoval ty nejzásadnější výhrady. Předně ten zákon prošel pouze zkráceným a zúženým meziresortním řízením, byla k němu uplatněna řada připomínek, včetně těch od předsedkyně Legislativní rady vlády, a ty nebyly zohledněny. Proč se tak spěchá, když ten zákon otevírá cestu k nejdražší zakázce v dějinách naší země? Myšlenka, kterou tady pan ministr říkal, a já bych chtěl, aby pan ministr když tak vystoupil v rozpravě, on si vždycky dělá poznámky a pak vystoupí až úplně na konci, kdy už není možné reagovat. Tak myšlenka, že se to vyřeší tendrem, je prostě špatně. Když Sněmovna tady tento zákon vůbec přijímá, tak by to měla vyřešit už dnes a tady, jak ty bezpečnostní, tak ty ekonomické aspekty, a nedávat to formou doprovodného usnesení, ale prostě formou toho zákona. Pan ministr tady mluvil o tom, že když budou výkupní ceny takové, že se to vlastně nevyplatí, tak že to bude na úkor státu.

Pan ministr Havlíček říkal úkor státu, jako kdyby stát byla nějaká entita, která je mimo, ta může mít nějaký úkor. Ono to zní lépe říct úkor státu, než říct na úkor všech daňových poplatníků a na úkor všech, kteří odebírají elektřinu. To znamená, ten zákon tady je prostě proto, že si nikdo není jist, jestli to bude ekonomicky fungovat, respektive všichni jsme si tak trochu jisti, že to ekonomicky fungovat nebude, že to tržně fungovat nebude, a proto tady ten zákon je. Kdyby byla naděje, že to bude fungovat tržně, že to bude fungovat ekonomicky, tak by ten zákon tady vůbec nebyl.

Ten zákon pracuje s vágními pojmy, s nejasnými formulacemi. Uvede nás do vleklého sporu s tím budoucím investorem. Jsou tady nápadně výhodné podmínky pro investora, úvěr, který může vláda poskytnout na základě tohoto zákona na výstavbu nového jaderného zdroje, se po dobu výstavby neúročí. Nikdo mi nevysvětlil, proč je to takto nastaveno. To si stát nebo občané, to si ten stát půjčuje bezúročně? Půjčuje nám někdo bezúročně? Ten zákon je tady jenom proto, že za ekonomický plán výstavby Dukovan bude stanoven ručitel, a tím ručitelem jsou všichni občané této země jako spotřebitelé elektřiny nebo jako daňoví poplatníci.

Pokud Sněmovna tento zákon schválí, tak jak říkal pan ministr, odmítne ty pozměňovací návrhy, tak vláda dostane bianko šek, Sněmovna se vzdá své kontroly nad tím procesem.

Dámy a pánové, apeluji na každého z vás, my jsme tady od toho, abychom vládu kontrolovali, ne od toho, abychom rezignovali na svou kontrolní funkci. Dal jsem návrh na zamítnutí tohoto zákona. Apeluji skutečně na každého z vás, abyste ten návrh zamítli. Pokud zaznívá z úst premiéra, že chceme levnou elektřinu pro lidi i pro firmy, tak pokud se přijme tento zákon, tak ta levná elektřina přijde každého z občanů, hodně draho. Podnikatelé, kteří dneska bojují o přežití, kdyby si to přečetli, jak je tento byznys plán všemi občany podpořen, tak puknou vzteky, protože žádná firma nikdy nedostala takhle výhodný byznys plán. V soukromém životě by nikdo z nás takovouhle smlouvu nepodepsal, takový nejasný závazek na desítky let dopředu. Takže apeluji na všechny, abychom neudělali to, co bychom v soukromém životě nikdy nepodpořili, abychom to nepodpořili pro všechny občany této země.

Děkuji.

Mgr. Jan Čižinský



