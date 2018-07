Čunek (KDU-ČSL): Práce na sloučení nemocnic pokračují

03.07.2018 12:50

Vedení Zlínského kraje bude pokračovat v přípravě chystané reformy nemocnic řízených krajem a nevzdává se perspektivy sloučení čtyř nemocnic do jednoho celku. Právu to sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDUČSL) poté, co zastupitelé schválení nové koncepce odložili.