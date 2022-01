Čunek (KDU-ČSL): Stát by měl šetřit taky u sebe

reklama

Máme novou vládu s důvěrou. Ať se nám to líbí, nebo ne, tak je náš systém založen na tom, že kdo dá dohromady většinu, tak ten vládne. Pětikoalice má nyní pohodlnou většinu, přesto je pravdou, že to vládnutí nebude jednoduché. Předchozí vláda nám zanechala rekordní dluh dva a půl bilionu korun a ať jsou tyto půjčky sebelevnější, tak je budeme muset splatit.

Nová vláda by se měla vyvarovat rétorice předchozí vlády, že musíme všem pomáhat a každému dávat peníze. Kde bychom je brali? Vždyť jediná cesta jak vyrovnat naše dluhy je buď více pracovat a nebo více šetřit. Nejlépe kombinace obojího. Jiný způsob neexistuje!

Proto podle mě nová vláda udělala první špatný krok těsně před svým vznikem a to když podpořila zvýšené 80% ošetřovné. To se pobírá sedm dní v týdnu a člověk, který tedy nechodí do práce, tak dostává více peněz, nebo téměř stejně jako ti, co do práce chodí. To je zásadně špatně, navíc proti principu zdravého rozumu! Vždycky musí platit, že jakákoliv práce se musí vyplatit výrazně více, než jakákoliv nepráce.

Stát by měl šetřit taky u sebe. Proto má opozice pravdu, když kritizuje novou vláda za nově vzniklá ministerstva a opět to zaplatíme my všichni. Dohoda pěti stran je jistě těžká, ale kdyby jich bylo šest, tak bude 21 ministrů? V tomto případě nádherně otočili Piráti, kteří v minulosti proklamovali, jak mají politici pracovat a poukazovali na všemožné trafiky. Najednou, když se jich do Poslanecké sněmovny dostalo o 18 méně, tak pomalu všichni dostávají politická místa na ministerstvech.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Čunek (KDU-ČSL): Je zapotřebí odmítnout prznění našich krásných pohádek Senátor Čunek: Dítě má právo mít matku a otce Senátor Čunek: Privatizovat přenosové soustavy byl taky úplný nesmysl Čunek (KDU-ČSL): Nejsem proti tomu, aby rodiny měly víc

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.