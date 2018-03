Czuba (KSČM): Sorosovy děti

Dublin IV, neboli Mnichov II, jak jej vtipně nazval, jistý známý spisovatel, cestovatel a bloger, se nezadržitelně blíží, a skupina čtyř států, označovaných V4, se stále šprajcuje plánované destabilizující muslimizaci konkurenční Evropy, ve prospěch Velkého bratra za oceánem, který by nadto chtěl využít muslimské bojovníky, které sám vycvičil i vyzbrojil, k válce EU proti surovinově bohatému Rusku, které se s USA o toto bohatství, jak si svého času posteskla paní Albrightová, ne a ne rozdělit. A tak je tudíž nutné s tím rozhodně něco udělat.

Nastupují proto „Sorosovy děti“ z všelikých obskurních neziskovek, aby zopakovaly na Ukrajině i leckde jinde vyzkoušený scénář odstranění demokraticky zvolené vlády a dosazení Velkému bratrovi oddaných lidí. Na Ukrajině se to, jak se prořekla Mrs. Nuland, podařilo za pakatel 5 mld. USD, kterých si zatím ještě mohou USA natisknout kolik chtějí, a ty své lidi tam teď drží u moci i terorem pohrobků „fašounských“ banderovců, byť život prostého ukrajinského člověka se stává den ode dne nesnesitelnějším.

Díky zejména alternativním médiím však toto vše lidé u nás i na Slovensku dobře vědí, a tak to ony, byť dobře vyškolené a vybavené, „Sorosovy děti“ nebudou mít jednoduché. Předně se jim nepodařilo zkompletovat páreček potřebně oddaných prezidentů států V4, byť v předvolebním rozhovoru s prezidentem Zemanem vychvaloval jejich kandidát Drahoš svého očekávaného kumpána Kisku do nebes.

Avšak pozor, již 14. 3. chystají mejdan na Václaváku. Doufám jen, že potom nebudou upalovat své odpůrce v nějakém baráku, jako to jejich ukrajinští kolegové spáchali 2. 5. 2014 v Domě odborů v Oděse, nebo střílet na ně, i vlastní demonstranty, z Gruzie pronajatými snipery ze střech, jako na Majdanu v Kyjevě. Bez mrtvých to holt nejde. Student Šmíd, alias Růžička by o tom mohl vyprávět. Novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka, nám již k tomu, bohužel, nesdělí nic.

Jindřich Czuba

