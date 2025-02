DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Rituální porážky způsobují zvířatům krutou bolest

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se rozhodla podpořit petice ochránců zvířat, resp. Alexandry Kracíkové a Lucyny Rapacké požadující zákaz rituálních porážek zvířat v České republice.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že rituální porážky způsobují zvířatům krutou bolest - po podříznutí hrdla zůstávají až několik minut při plném vědomí a všechno cítí, často se stává, že se před smrtí dusí vlastní krví.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT dlouhodobě žádá o zrušení výjimky zabíjení zvířat bez omráčení - zejména při rituálních porážkách, a o přísný zákaz zvířecích rituálních obětí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s důvody k vytvoření peticí, s jejich textem i návrhy řešení. K peticím se tímto prohlášením připojuje.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT



Petice č. 1: Nedovolme trápit naše zvířata - Petice za zákaz rituálních porážek zvířat na celém území ČR a za zákaz transportů smrti pro hospodářská zvířata od nás na jatka do ciziny

Nedávno navrhovaný dodatek k veterinárnímu zákonu o povolení rituálních porážek na všech porážecích místech a jatkách v ČR , byl pro velký odpor veřejnosti odložen. Tehdy se to navrhovatelům nepovedlo. Ale tím to určitě nekončí. V ČR ale stále existují porážecí místa, která mají certifikát na rituální porážku zvířat. Kdo tyto certifikáty povolil, kdo se pod ně podepsal, bez veřejné diskuse, nevíme, ale děje se to. A je to v rozporu s českými zákony. Rituální porážky způsobují zvířatům krutou bolest. Po podříznutí hrdla zůstávají až několik minut při plném vědomí a všechno cítí. Stává se, že se před smrtí dusí vlastní krví.

Deník.cz zveřejnil data získaná od Státní veterinární správy, která ukazují, že počet rituálních porážek v Česku stoupá. V roce 2022 proběhlo 47,5 tisíc rituálních porážek, za rok 2023 to bylo 61,3 tisíc. Za první pololetí letošního roku se počet vyšplhal už na čtyřicet dva a půl tisíce. A to jsou jenom legálně hlášené porážky. Našla jsem tam i odstavec: Náš, český zákon o týrání zvířat píše:

„Kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“

„Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li takový čin veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.

„Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat,

b) způsobí-li takovým činem týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt,

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo d) spáchá-li takový čin opětovně.

Vzhledem k tomu, že se bude ještě o tomto zákonu hlasovat, není na co čekat. Pokud se nezačneme těmto primitivním způsobům, které do civilizované společnosti nepatří, bránit, tak brzo nebudeme pány ve své vlasti. Příchozí do naší země vítáme, musí ale dodržovat naše, české zákony. Jsou v naší zemi. My jsme tady doma a nechceme žít s vědomím, že se u nás týrají zvířata.

Nelze měnit naše zákony podle cizích požadavků. Kdybychom žili v jejich rodné zemi, dodržovali bychom jejich domácí zákony. To je řád života lidstva. Proto posíláme na veřejnost tuto petici k podpisu a přeposlání na adekvátní místa.

Požadujeme vložit do t.č. schvalovaného veterinárního zákona totální zákaz rituální porážky zvířat na celém území CR jak v komerčních objektech tak i v soukromých. Požadujeme uzákonit zákaz transportů smrti hospodářských zvířat na jatka do zahraničí. Cesta je pro ně nepředstavitelně trýznivá. Kdo rozumí zvířatům, ten věří. Mnoho z nich skončí nakonec ještě na rituální porážce, která je týráním až do posledního bolestivého vydechnutí zvířete. Když již zvíře musí zemřít, ať je to pro něj šetrné a nebolestivé, jak náš zákon káže. Požadujeme po ministru zemědělství vypracování takových zákonem daných podmínek, aby se chovatelům hospodářských zvířat v CR finančně vyplatilo utratit zvíře bez bolesti a bez stresu v domácím prostředí.

Kdo souhlasíte, posílejte prosím tuto petici s podpisem našim politikům.

Petice č. 2: Petice proti muslimské rituální porážce zvířat Halal

Nejznámější z halal výrobků je halal maso. Při porážce stylem halal (tzv. Zabíha) musí být zvíře podříznuto muslimem za recitace modlitby, a to záměrně bez předchozího omráčení (aby tu modlitbu slyšelo), někdy zvíře umírá i několik minut! Zvíře je tedy při porážce při plném vědomí! Ačkoliv je tento způsob ke zvířeti velmi krutý a byl i v mnoha státech zakázán, byla mu v ČR udělena v roce 2010 výjimka Ministerstvem zemědělství v zákoně o ochraně zvířat, kdy se nadřadil islám nad ochranu zvířat a nyní je možné zde tyto rituální vraždy praktikovat.

Naše běžná porážka zajišťuje také vykrvení masa, protože tělo poraženého zvířete je ihned pověšeno za nohy. V pouštních podmínkách nebylo zvíře za co pověsit a tak se podeřezávalo na zemi.

Halal maso tak nejenže není lépe vykrveno, ale kromě baktérií obsahuje navíc i plno stresových hormonů. Halal maso má i naprostá většina Kebab občerstvení, zejména turecký Donner, Indické a podobné restaurace, ale i běžné restaurace a dokonce školní jídelny. Většinou samozřejmě bez označení, aby neodradili nemuslimské zákazníky, nebo o tom nevědí, ale neštítí se občas i lhát. Např. halal s označením firmy DZ Klatovy i s logem Klasa! (již není v prodeji díky našemu upozornění prodejce, za což mu děkujeme).

Hygiena a riziko infekce

Podle hygienických a právních předpisů Evropské unie musí být porážka provedená po omráčení zvířete. Předpis vyžaduje podvázání jícnu, aby se zabránilo tomu, že střevní a žaludeční obsah přelije maso. Rituální porážky (halal) mají výjimku z těchto právních a hygienických předpisů EU. Velkou pozornost ale přitahují znalecké hygienické posudky, které varují před tím, že způsob halal porážky neumožňuje dodržení požadovaných hygienických norem. Tato metoda porážky de facto není schopna zajistit podvázání jícnu (ligace) a přes zející ránu otevřeného jícnu je maso kontaminované žaludečním a střevním obsahem. Z tohoto důvodu u halal masa roste riziko kontaminace např. bakterií Escherichia Coli, kontaminace se týká hlavně mletého masa zvláště u hamburgerů a dalších produktů z mletého masa.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, lidí, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.

CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.