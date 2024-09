DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT získala podle průzkumu v krajích od 6 do 10 procent hlasů

Průzkum probíhal od 6. srpna do 27. srpna 2024 a ukazuje kolik procent by strany, hnutí a koalice získaly, kdyby obdržely hlasy voličů, kteří její volbu nyní zvažují. Ve většině krajů odpovídalo 1000 respondentů, resp. oprávněných voličů v daném kraji starších 18 let. Jedná se o tedy reprezentativní vzorek voličů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se potvrzují informace o velké podpoře části veřejnosti, které již není lhostejné, jak se se zvířaty zachází a jak nízké tresty jsou udělovány, např. za týrání zvířat.

Volební potenciál DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT v jednotlivých krajích zveřejněný Českou televizí dne 30. srpna 2024: Královéhradecký 10 %, Pardubický 9 %, Jihočeský 8,5 %, Plzeňský 8,5 %, Ústecký 8,5 %, Středočeský 7,5 %, Karlovarský 7 %, Olomoucký 7 %, Zlínský 7 %, Vysočina 6,5 %, Moravskoslezský 6,4 %, Liberecký 6 %, Jihomoravský 6 %.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT patří spolu s hnutím ANO 2011 k jediným dvěma volebním subjektům z devadesátipěti, které kandidují ve všech krajích (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský).

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších osobností z řad ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat, popř. i přírody a životního prostředí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT bude kandidovat ve volbách do zastupitelstev krajů s volebním číslem 15, které jí vylosovala Státní volební komise. Celkem v nadcházejících krajských volbách kandiduje 95 stran, hnutí a koalic. Kandidátní listiny DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT byly úspěšně zaregistrovány na všech 13 krajských úřadech ČR.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že má na svých kandidátních listinách více jak tři čtvrtiny žen, tj. 76 %, a 24 % mužů. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, resp. v těchto volbách i EU a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandiduje v nadcházejících volbách do krajských zastupitelstev se záměrem bojovat za ochranu zvířat, lidí, přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, lidí, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.